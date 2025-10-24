Líquido mais valioso do mundo é oriundo de bicho peçonhento

Pois sim, saiba que o líquido mais valioso do mundo é justamente o veneno do escorpião amarelo da Palestina, considerado um dos escorpiões mais perigosos do planeta.
De acordo com o site 'Business Insider', apenas uma gota deste veneno custa cerca de US$ 130 (aproximadamente R$ 641). Isso significa que um galão deste líquido, equivalente a 3,8 litros, pode custar até US$ 39 milhões (ou cerca de R$ 192,3 milhões)!
Embora seja muito caro, este veneno nÃ£o pode ser comprado em grandes quantidades e Ã© normalmente comercializado em dosagens muito pequenas.
Este escorpião também é conhecido como 'deathstalker' ('perseguidor da morte', em tradução livre) e seu veneno contém diferentes neurotoxinas, incluindo a clorotoxina, que tem potencial para ser usada em diversos avanços médicos.
Um dos avanÃ§os proporcionados pela clorotoxina Ã© a possibilidade de identificar o tamanho e a localizaÃ§Ã£o de tumores cancerÃgenos.
Além disso, estudos mostraram que esta substância pode ser usada para combater a malária em mosquitos e há esperança de que possa ter resultados semelhantes em humanos.
O preço alto do veneno se deve ao fato de que ele deve ser extraído manualmente, o que pode ser perigoso, e um escorpião só produz dois miligramas do líquido de cada vez. Veja outras curiosidades sobre o bicho!
O escorpião amarelo da Palestina é encontrado principalmente no Oriente Médio e Norte da África, mas também pode ser encontrado em outras partes do mundo devido ao comércio de animais exóticos.
Além disso, o escorpião amarelo da Palestina é facilmente reconhecido pela sua coloração amarela brilhante e suas pernas longas e finas.
Ele costuma medir em torno de 8 a 10 centímetros de comprimento e sua cauda possui um ferrão curvo que libera o veneno.
Apesar do perigo que representa para os seres humanos, o escorpião amarelo da Palestina desempenha um papel importante no ecossistema, ajudando a controlar a população de insetos e outros pequenos animais.
No entanto, é importante lembrar que a picada deste animal pode ser fatal para algumas pessoas e que medidas de precaução devem ser tomadas para evitar o contato com ele.
Embora a picada do escorpião não seja fatal para uma pessoa saudável, ela pode resultar em febre, convulsões e paralisia, dependendo da saúde da vítima.
Indivíduos mais vulneráveis, como crianças e idosos, podem sofrer mais com os efeitos da picada.
Se a pessoa for alérgica, o veneno pode levar ao desenvolvimento de pancreatite e edema pulmonar.
Apenas 0,25 mg de seu veneno Ã© suficiente para matar um roedor de 1 kg!
Embora seja conhecido como 'escorpião amarelo', sua cor pode variar de amarelo claro a marrom escuro.
Uma curiosidade é que , para obter um galão (3,8 litros) do veneno do escorpião, seria necessário 'ordenhar' 2,64 milhões de exemplares da espécie!
Para completar o pacote, o escorpião amarelo da Palestina ainda pode sobreviver por vários meses sem comida ou água, tornando-o altamente adaptável a ambientes extremos.
Eles são animais noturnos e geralmente se escondem durante o dia para evitar o calor do sol e predadores.