Líquido mais valioso do mundo é oriundo de bicho peçonhento

O que vocÃª responderia se te perguntassem qual o lÃ­quido mais valioso do mundo? Uma coisa Ã© certa: ninguÃ©m diria que Ã© o veneno de um escorpiÃ£o. O FLIPAR mostrou e republica para quem nÃ£o viu.

Por Lance
Joshua_Willson por Pixabay

Pois sim, saiba que o líquido mais valioso do mundo é justamente o veneno do escorpião amarelo da Palestina, considerado um dos escorpiões mais perigosos do planeta.

wikimedia commons Ester Inbar

De acordo com o site 'Business Insider', apenas uma gota deste veneno custa cerca de US$ 130 (aproximadamente R$ 641). Isso significa que um galão deste líquido, equivalente a 3,8 litros, pode custar até US$ 39 milhões (ou cerca de R$ 192,3 milhões)!

Jill Burrow pexels

Embora seja muito caro, este veneno nÃ£o pode ser comprado em grandes quantidades e Ã© normalmente comercializado em dosagens muito pequenas.

reproduÃ§Ã£o youtube

Este escorpião também é conhecido como 'deathstalker' ('perseguidor da morte', em tradução livre) e seu veneno contém diferentes neurotoxinas, incluindo a clorotoxina, que tem potencial para ser usada em diversos avanços médicos.

wikimedia commons ???????

Um dos avanÃ§os proporcionados pela clorotoxina Ã© a possibilidade de identificar o tamanho e a localizaÃ§Ã£o de tumores cancerÃ­genos.

ReproduÃ§Ã£o/YouTube

Além disso, estudos mostraram que esta substância pode ser usada para combater a malária em mosquitos e há esperança de que possa ter resultados semelhantes em humanos.

reprodução youtube

O preço alto do veneno se deve ao fato de que ele deve ser extraído manualmente, o que pode ser perigoso, e um escorpião só produz dois miligramas do líquido de cada vez. Veja outras curiosidades sobre o bicho!

reprodução youtube

O escorpião amarelo da Palestina é encontrado principalmente no Oriente Médio e Norte da África, mas também pode ser encontrado em outras partes do mundo devido ao comércio de animais exóticos.

wikimedia commons ???????

Além disso, o escorpião amarelo da Palestina é facilmente reconhecido pela sua coloração amarela brilhante e suas pernas longas e finas.

wikimedia commons ???????

Ele costuma medir em torno de 8 a 10 centímetros de comprimento e sua cauda possui um ferrão curvo que libera o veneno.

wikimedia commons ???????

Apesar do perigo que representa para os seres humanos, o escorpião amarelo da Palestina desempenha um papel importante no ecossistema, ajudando a controlar a população de insetos e outros pequenos animais.

reprodução youtube

No entanto, é importante lembrar que a picada deste animal pode ser fatal para algumas pessoas e que medidas de precaução devem ser tomadas para evitar o contato com ele.

reprodução youtube

Embora a picada do escorpião não seja fatal para uma pessoa saudável, ela pode resultar em febre, convulsões e paralisia, dependendo da saúde da vítima.

wikimedia commons Danny S.

Indivíduos mais vulneráveis, como crianças e idosos, podem sofrer mais com os efeitos da picada.

Hai Nguyen Tien por Pixabay

Se a pessoa for alérgica, o veneno pode levar ao desenvolvimento de pancreatite e edema pulmonar.

reprodução youtube

Apenas 0,25 mg de seu veneno Ã© suficiente para matar um roedor de 1 kg!

wikimedia commons AnemoneProjectors

Embora seja conhecido como 'escorpião amarelo', sua cor pode variar de amarelo claro a marrom escuro.

reprodução youtube

Uma curiosidade é que , para obter um galão (3,8 litros) do veneno do escorpião, seria necessário 'ordenhar' 2,64 milhões de exemplares da espécie!

reprodução youtube

Para completar o pacote, o escorpião amarelo da Palestina ainda pode sobreviver por vários meses sem comida ou água, tornando-o altamente adaptável a ambientes extremos.

wikimedia commons Danny S.

Eles são animais noturnos e geralmente se escondem durante o dia para evitar o calor do sol e predadores.

wikimedia commons Iskra.piotr

