Mia Threapleton, filha de Kate Winslet, rejeita rótulo de ‘nepo baby’

'Eu não cresci cercada de atores, nem em um set de filmagem. Posso contar nos dedos das mãos a quantidade de vezes que fui ao set quando criança e não me lembro de muitas delas. Porque isso significa que todas as lições que aprendi, todas as experiências que tive, foram minhas. E somente minhas. Foi e é muito bom entender isso, explorar e vivenciar isso por mim mesma', disse.