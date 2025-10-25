Conheça o ‘moonwalker’, equipamento que acelera a caminhada em 250%

O dispositivo promete aumentar em até 250% a velocidade natural da caminhada humana, com o auxílio de inteligência artificial e design ergonômico.
A empresa surgiu em Pittsburgh, nos Estados Unidos, idealizada por Xunjie Zhang, engenheiro formado na Carnegie Mellon University. Zhang queria reduzir o tempo gasto no trajeto entre casa e trabalho sem depender de carros, bicicletas ou patinetes elétricos.
A inspiração veio de uma queda de bicicleta que o motivou a buscar uma forma mais segura e intuitiva de locomoção. Foi assim que nasceu o conceito de um calçado com rodas inteligentes que acompanhassem o ritmo natural do andar humano.
O primeiro protótipo foi apresentado em 2022, e a repercussão nas redes foi imediata. Milhares de internautas se impressionaram ao ver pessoas literalmente “deslizando” pelas ruas em ritmo acelerado, sem esforço visível.
Cada unidade dos Moonwalkers tem oito pequenas rodas ligadas a um sistema elétrico e sensores de movimento. Esses sensores captam a passada do usuário e ajustam automaticamente a velocidade, acelerando ou freando conforme o movimento.
A inteligência artificial embarcada aprende o modo de andar de cada pessoa, garantindo equilíbrio e segurança mesmo em curvas e subidas leves. O sistema reconhece até quando o usuário sobe escadas ou para totalmente, travando as rodas de forma instantânea.
Com velocidade máxima de 11 km/h, o dispositivo torna o ato de caminhar mais rápido que correr em ritmo leve. A proposta é unir conveniência urbana e tecnologia portátil, sem exigir esforço físico extra.
Os Moonwalkers sÃ£o recarregÃ¡veis e tÃªm autonomia de atÃ© 10 km por carga, dependendo do terreno. O carregamento Ã© feito por USB-C, e o equipamento pesa cerca de 1,9 kg por pÃ©, equilibrando leveza e estabilidade.
Em 2024, a Shift Robotics lançou a versão aprimorada Moonwalkers Aero, com estrutura mais leve e bateria otimizada. Essa atualização consolidou a marca como uma das mais promissoras no setor de mobilidade pessoal inteligente.
Hoje, a tecnologia é usada não apenas por curiosos e entusiastas, mas também em ambientes corporativos, como armazéns e fábricas. Funcionários que percorrem longas distâncias internas conseguem reduzir o tempo de deslocamento e o cansaço físico.
Diferentemente dos patins, os Moonwalkers não exigem equilíbrio nem impulso manual — basta caminhar normalmente que as rodas aceleram sozinhas. Enquanto os patins deslizam continuamente, eles imitam o passo humano, controlados por sensores e inteligência artificial.
empresa mantém foco em melhorar o controle, a tração e o alcance, além de buscar certificações para uso em mais países. Os produtos são vendidos diretamente no site oficial e em revendas autorizadas, com demanda crescente desde 2023.
Críticos apontam o alto custo e o uso restrito a superfícies planas como limitações atuais. Mesmo assim, a Shift Robotics segue ampliando testes e parcerias para tornar o equipamento mais acessível e versátil.
Os Moonwalkers representam uma nova fronteira da integraÃ§Ã£o entre corpo humano e tecnologia. Mais do que um calÃ§ado futurista, sÃ£o um exemplo de como a IA pode literalmente acelerar o passo da vida cotidiana.