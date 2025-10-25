Mistério alienígena: filmes imperdíveis sobre extraterrestres

“Contatos Imediatos do Terceiro Grau” - Dirigido por Steven Spielberg, que também ecsreveu o roteiro, ao lado de seis co-roteiristas. Entrou em cartaz em 1977.
Richard Dreyfuss é o ator principal, no papel de Roy Neary, um eletricista que reside em Indiana e tem sua vida transformada com a chegada de uma nave de extraterrestres.
“Invasores de Corpos” - Lançado em 1978, foi dirigido por Philip Kaufman. Trata-se de uma releitura do clássico “Vampiros de Almas”, de 1956.
Na trama, Matthew Bennell, interpretado por Donald Sutherland, e amigos testemunham uma invasão alienígena. O elenco ainda contou com Leonard Nimoy, no papel do Dr. David Kibner.
“Alien, o Oitavo Passageiro” é um longa-metragem que entrou em cartaz em 1979, dirigido por Ridley Scott, premiado com o Oscar na categoria de melhores efeitos visuais. Seu sucesso de bilheteria gerou a criação de livros, quadrinhos, brinquedos e mais cinco filmes da franquia.
Enquanto retornava à Terra, uma nave espacial recebe sinais desconhecidos de um planeta vizinho. Alguns tripulantes tentam investigar e o terror é instalado.
“E.T. O Extraterrestre” é uma célebre produção do diretor Steven Spielberg, que estreou em 1982. Ele se inspirou num amigo imaginário de sua infância, na década de 1960, quando seus pais se divorciaram.
A propósito, o enredo traz uma amizade incomum entre um menino e o “E.T”, que ficou preso na Terra. O garoto é Elliot, representado por Henry Thomas.
O filme “O Segredo do Abismo” foi lançado em 1989. James Cameron ficou responsável pelo roteiro e direção do longa-metragem. A história se passa após um misterioso naufrágio de um submarino norte-americano.
“Marte Ataca!” combina comédia e ficção científica. Sua estreia ocorreu em 1996 e a direção ficou por conta de Tim Burton. A narrativa mostra uma ocupação de marcianos na Terra.
Um ano depois, o filme “Contato” entrou em cartaz no cinema. A direção ficou sob a responsabilidade de Robert Zemeckis. A atriz Jodie Foster tem o papel principal como a doutora Eleanor ‘Ellie’ Arroway.
Por sinal, a cientista identifica fortes sinais da existência da vida extraterrestre e fica com a incumbência de realizar o primeiro contato.
Umas das sagas mais famosas envolvendo é “MIB: Homens de Preto”. A primeira obra cinematográfica estreou em 1997, dirigido por Barry Sonnenfeld e estrelada por Tommy Lee Jones como Kevin (Agent K) e Will Smith como James (Agent J).
A MIB é uma agência governamental secreta responsável por vigiar a atividade alienígena. O filme foi inspirado na série de histórias em quadrinhos de mesmo nome. A sequência de longas-metragens foi lançada em 2002, 2012 e 2019.
“Sinais” entrou em cartaz em 2002, escrito e dirigido pelo indiano M.Night Shyamalan. A obra dividiu a opinião do público e da crítica com elogios à atmosfera criada para a história, mas reclamações quanto às atuações e ao roteiro. Mesmo assim, houve uma arrecadação de 72 milhões de dólares com bilheteria.
O ponto principal da trama envolve a descoberta de círculos no milharal do ex-pastor Graham Hess, representado por Mel Gibson. Gradualmente ele percebe que são indícios da presença de alienígenas na Terra. Joaquin Phoenix atuou como Merrill, irmão mais novo de Hess.
A “Guerra dos Mundos” é mais uma obra dirigida por Steven Spielberg. Foi lançada em 2005 e indicada a três categorias do Oscar: efeitos visuais, mixagem e edição de som.
O longa é estrelado por Tom Cruise, que interpreta um homem divorciado, que trabalha como estivador e acaba tendo que proteger os filhos contra invasores extraterrestres.
“Os Invasores” foi dirigido pela dupla Oliver Hirschbiegel e James McTeigue, com estreia em 2007. Na trama, pessoas começam a mudar de comportamento, de forma inexplicável.
Nicole Kidman e Daniel Craig estrelam esta produÃ§Ã£o cheia de suspense, que envolve a disseminaÃ§Ã£o de um vÃrus alienÃgena.
“Presságio” é uma produção lançada em 2009 que une ficção científica e suspense. Nicolas Cage atua como o professor de astrofísica John Koestler, que fica intrigado com um escrito guardado numa cápsula do tempo.
A “Invasão do Mundo: Batalha de Los Angeles” reúne ação, ficção científica e guerra, com direção de Jonathan Liebesman, em 2011. Aaron Eckhart faz o papel do sargento Michael Nantz, que volta à ativa após uma chuva de meteoros atingir o planeta.
O filme “A Chegada” reúne drama, ficção científica e suspense, com direção de Denis Villeneuve. Lançado em 2016, recebeu elogios da crítica e do público. Foi indicado para oito categorias do Oscar.
O longa-metragem foi inspirado na novela “História da Sua Vida”, de 2000. A atriz Amy Adams vive a linguista Louise Banks, que tenta se comunicar com os extraterrestres.
“Não, Não Olhe!” combina terror e ficção científica. Dirigido por Jordan Peele, que havia se destacado por seu trabalho em “Corra e 'Nós”.
O enredo conta a história de dois irmãos representados pelo atores Keke Palmer e Daniel Kaluuya,no interior da Califórnia. Eles presenciam episódios que envolvem atividade alienígena.