Inteligência Artificial aponta os 5 lugares mais belos do mundo capturados pelo olhar

A empresa de viagens britânica Kuoni divulgou os cinco lugares que, de acordo com observações científicas, podem ser considerados os mais bonitos do planeta.

Com ajuda da inteligência artificial, o estudo identificou para onde os olhos das pessoas se dirigiam com encantamento.

O sistema marcou por quanto tempo as pessoas mantinham o olhar numa foto específica e detectou expressões oculares que indicavam alegria.

Lago Peyto – Canadá - Tem esse nome em homenagem ao guia de montanha Bill Peyto, que explorou a região no final do século XIX

Esse lago se destaca pelo fabuloso tom azul-turqueza, provocado pelo sedimento glacial fino chamado “farinha de rocha” que se deposita nas águas provenientes das geleiras e que reflete a luz do sol.

Rodeado por montanhas, o lago fica numa região que tem trilhas magníficas para caminhadas. Trata-se do Banff National Park, em Alberta, no oeste do país

Lago Tekapo – Nova Zelândia - Seu nome tem origem na língua maori e significa “noite estrelada”. O local é prestigiado pela paisagem noturna espetacular.

Tanto que foi reconhecido como uma reserva de céu escuro pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

O Lago Tekapo é o segundo maior dos três lagos na borda norte da Bacia Mackenzie, na Ilha Sul da Nova Zelândia. São 83 quilômetros quadrados, 710 metros acima do nível do mar.

Rio Subterrâneo Puerto Princesa – Filipinas - Leva o nome da cidade de Puerto Princesa, que fica numa ilha a 800 km da capital Manila e que tem 307 mil habitantes.

Situado na Ilha de Palawan, é o rio subterrâneo navegável mais longo do mundo, com 8,2 quilômetros de extensão.

Suas águas são cristalinas e refletem as estalactites e estalagmites da caverna.

Catedral de Mármore – Chile - O nome se refere ao formato resultante da erosão de falésias de carbonato de cálcio, cujo efeito causa encantamento.

As colunas foram esculpidas pela ação da água, naturalmente, ao longo de milhares de anos.

E ganham nuances que se destacam na água de tom azul-turqueza (proveniente do degelo glacial), que penetra as cavernas no Lago General Carrera..

Cataratas do Iguaçu – Fica na fronteira do Brasil com a Argentina e, pelo lado dos hermanos, se chama Iguazu.

Conjunto de mais de 275 quedas d'água, considerado uma das Sete Maravilhas Naturais do planeta.

A principal atração é a “Garganta do Diabo”, uma poderosa queda d’água em forma de ferradura cuja força chega a provocar uma névoa.

O Parque Nacional do Iguaçu é Patrimônio Mundial, título concedido pela Unesco.

