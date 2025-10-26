Jornal aponta os sítios arqueológicos mais espetaculares do mundo

Visitar esses sÃtios Ã© como fazer uma jornada no tempo, onde cada ruÃna revela histÃ³rias de glÃ³ria, decadÃªncia e resistÃªncia de um povo.
Pensando nisso, o jornal argentino La Nacion resolveu elencar os 10 sítios arqueológicos mais impressionantes do mundo; confira a lista!
10) Cidade Proibida, China: Construída entre 1406 e 1420 durante a dinastia Ming, foi a residência dos imperadores chineses e o centro político do país por quase 500 anos, até o final da dinastia Qing em 1912.
O nome 'Cidade Proibida' se deve ao fato de que o acesso ao complexo era restrito, sendo permitido apenas à família imperial e a funcionários selecionados. Hoje, o local é um museu e um importante símbolo cultural, atraindo milhões de visitantes todos os anos.
9) Pirâmides de Gizé, Egito: Localizadas nas proximidades do Cairo, no Egito, essas gigantescas estruturas de pedra foram construídas como tumbas para os faraós Quéops, Quéfren e Miquerinos, poderosos reis do Antigo Egito.
Atualmente, é a única das Sete Maravilhas do Mundo Antigo que ainda existe. Ao lado da Grande Pirâmide, estão as pirâmides de Quéfren e Miquerinos, além da icônica Esfinge.
8) Petra, Jordânia: Fundada por volta do século IV a.C. pelos nabateus, uma civilização árabe, Petra serviu como um importante centro de comércio, ligando o Oriente Médio à Ásia.
A cidade é mais conhecida por seu edifício mais icônico, o Tesouro (Al-Khazneh), com sua fachada elaboradamente esculpida nas rochas de arenito rosa. Hoje, Petra é um Patrimônio Mundial da UNESCO e uma das Novas Sete Maravilhas do Mundo.
7) Tikal, Guatemala: Tikal é uma das cidades maias mais importantes e bem preservadas da América Central. Situada em meio a uma densa floresta tropical, essa antiga metrópole maia era um centro político, religioso e econômico durante o período clássico da civilização maia.
A cidade é famosa por suas imponentes pirâmides-templos, palácios reais e estelas esculpidas. O Templo do Grande Jaguar, uma das estruturas mais icônicas, se destaca pela sua altura e significado cerimonial.
6) Caverna de Altamira, Espanha: É considerado um dos sítios pré-históricos mais importantes do mundo, famoso por suas impressionantes artes rupestres. É frequentemente chamada de 'Capela Sistina da Arte Rupestre'.
Descoberta no final do século 19, Altamira contém arte parietal datada de aproximadamente 36.000 anos atrás, durante o Paleolítico Superior. É considerada um Patrimônio Mundial da UNESCO.
5) Agrigento, Itália: Localizada na região da Sicília, na Itália, Agrigento é conhecida por seu extenso e bem preservado sítio arqueológico da antiga cidade grega de Akragas. Fundada no século 6 a.C., foi uma das cidades mais importantes do mundo grego antigo.
Hoje, Agrigento é famoso pelo Vale dos Templos, um conjunto de templos dóricos, incluindo o Templo da Concórdia, um dos mais conservados do mundo.
4) Machu Picchu, Peru: Construída no século XV, durante o reinado do imperador Pachacuti, Machu Picchu era um importante centro religioso, político e cultural dos incas. Tudo isso a 2.430 metros acima do nível do mar!
Redescoberta em 1911 pelo explorador americano Hiram Bingham, a cidade Ã© conhecida por suas estruturas bem preservadas, como o Templo do Sol e a Intihuatana.
3) Stonehenge, Inglaterra: Um dos monumentos prÃ©-histÃ³ricos mais enigmÃ¡ticos do mundo, Stonehenge foi construÃdo entre 3000 a.C. e 2000 a.C. Teorias sugerem que o local servia como observaÃ§Ã£o astronÃŽmica, templo religioso ou cemitÃ©rio.
As pedras, algumas pesando até 25 toneladas, foram transportadas de longas distâncias, o que aumenta o fascínio sobre como e por que foi construído. Até hoje, Stonehenge continua a atrair visitantes e pesquisadores, fascinados por sua história e significado.
2) Angkor Wat, Camboja: Construído no século 12, durante o apogeu do Império Khmer, esse complexo de templos é uma verdadeira obra-prima da arquitetura e engenharia.
Conhecido por sua impressionante arquitetura e belos relevos, o complexo ocupa uma área de cerca de 162 hectares e é famoso por seus cinco torres que simbolizam as montanhas do mundo, além de um extenso sistema de fossos.
1) Acrópole, Grécia: É uma antiga cidadela localizada em uma colina rochosa que se eleva sobre a cidade de Atenas, na Grécia. É famosa por seus monumentos e templos, que datam principalmente do século 5 a.C., durante a Idade de Ouro de Atenas.
O mais icônico deles é o Partenon, um templo dedicado à deusa Atena, padroeira da cidade, que simboliza a arquitetura clássica e a cultura grega. A Acrópole é um símbolo duradouro da civilização ocidental e da democracia, atraindo milhões de visitantes todos os anos.