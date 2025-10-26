Flipar

Jornal aponta os sítios arqueológicos mais espetaculares do mundo

Templos, cidades ou monumentos. Sítios arqueológicos são locais onde foram encontrados vestígios de ocupação humana, ou seja, evidências de como as pessoas viviam no passado.

Por Lance
Visitar esses sÃ­tios Ã© como fazer uma jornada no tempo, onde cada ruÃ­na revela histÃ³rias de glÃ³ria, decadÃªncia e resistÃªncia de um povo.

Pensando nisso, o jornal argentino La Nacion resolveu elencar os 10 sítios arqueológicos mais impressionantes do mundo; confira a lista!

10) Cidade Proibida, China: Construída entre 1406 e 1420 durante a dinastia Ming, foi a residência dos imperadores chineses e o centro político do país por quase 500 anos, até o final da dinastia Qing em 1912.

O nome 'Cidade Proibida' se deve ao fato de que o acesso ao complexo era restrito, sendo permitido apenas à família imperial e a funcionários selecionados. Hoje, o local é um museu e um importante símbolo cultural, atraindo milhões de visitantes todos os anos.

9) Pirâmides de Gizé, Egito: Localizadas nas proximidades do Cairo, no Egito, essas gigantescas estruturas de pedra foram construídas como tumbas para os faraós Quéops, Quéfren e Miquerinos, poderosos reis do Antigo Egito.

Atualmente, é a única das Sete Maravilhas do Mundo Antigo que ainda existe. Ao lado da Grande Pirâmide, estão as pirâmides de Quéfren e Miquerinos, além da icônica Esfinge.

8) Petra, Jordânia: Fundada por volta do século IV a.C. pelos nabateus, uma civilização árabe, Petra serviu como um importante centro de comércio, ligando o Oriente Médio à Ásia.

A cidade é mais conhecida por seu edifício mais icônico, o Tesouro (Al-Khazneh), com sua fachada elaboradamente esculpida nas rochas de arenito rosa. Hoje, Petra é um Patrimônio Mundial da UNESCO e uma das Novas Sete Maravilhas do Mundo.

7) Tikal, Guatemala: Tikal é uma das cidades maias mais importantes e bem preservadas da América Central. Situada em meio a uma densa floresta tropical, essa antiga metrópole maia era um centro político, religioso e econômico durante o período clássico da civilização maia.

A cidade é famosa por suas imponentes pirâmides-templos, palácios reais e estelas esculpidas. O Templo do Grande Jaguar, uma das estruturas mais icônicas, se destaca pela sua altura e significado cerimonial.

6) Caverna de Altamira, Espanha: É considerado um dos sítios pré-históricos mais importantes do mundo, famoso por suas impressionantes artes rupestres. É frequentemente chamada de 'Capela Sistina da Arte Rupestre'.

Descoberta no final do século 19, Altamira contém arte parietal datada de aproximadamente 36.000 anos atrás, durante o Paleolítico Superior. É considerada um Patrimônio Mundial da UNESCO.

5) Agrigento, Itália: Localizada na região da Sicília, na Itália, Agrigento é conhecida por seu extenso e bem preservado sítio arqueológico da antiga cidade grega de Akragas. Fundada no século 6 a.C., foi uma das cidades mais importantes do mundo grego antigo.

Hoje, Agrigento é famoso pelo Vale dos Templos, um conjunto de templos dóricos, incluindo o Templo da Concórdia, um dos mais conservados do mundo.

4) Machu Picchu, Peru: Construída no século XV, durante o reinado do imperador Pachacuti, Machu Picchu era um importante centro religioso, político e cultural dos incas. Tudo isso a 2.430 metros acima do nível do mar!

Redescoberta em 1911 pelo explorador americano Hiram Bingham, a cidade Ã© conhecida por suas estruturas bem preservadas, como o Templo do Sol e a Intihuatana.

3) Stonehenge, Inglaterra: Um dos monumentos prÃ©-histÃ³ricos mais enigmÃ¡ticos do mundo, Stonehenge foi construÃ­do entre 3000 a.C. e 2000 a.C. Teorias sugerem que o local servia como observaÃ§Ã£o astronÃŽmica, templo religioso ou cemitÃ©rio.

As pedras, algumas pesando até 25 toneladas, foram transportadas de longas distâncias, o que aumenta o fascínio sobre como e por que foi construído. Até hoje, Stonehenge continua a atrair visitantes e pesquisadores, fascinados por sua história e significado.

2) Angkor Wat, Camboja: Construído no século 12, durante o apogeu do Império Khmer, esse complexo de templos é uma verdadeira obra-prima da arquitetura e engenharia.

Conhecido por sua impressionante arquitetura e belos relevos, o complexo ocupa uma área de cerca de 162 hectares e é famoso por seus cinco torres que simbolizam as montanhas do mundo, além de um extenso sistema de fossos.

1) Acrópole, Grécia: É uma antiga cidadela localizada em uma colina rochosa que se eleva sobre a cidade de Atenas, na Grécia. É famosa por seus monumentos e templos, que datam principalmente do século 5 a.C., durante a Idade de Ouro de Atenas.

O mais icônico deles é o Partenon, um templo dedicado à deusa Atena, padroeira da cidade, que simboliza a arquitetura clássica e a cultura grega. A Acrópole é um símbolo duradouro da civilização ocidental e da democracia, atraindo milhões de visitantes todos os anos.

