Após tentativa de golpe, lanchonete viraliza ao mandar entregar ‘X-Pedra’

Vitor de Souza Silva recebeu um pedido de oito sanduíches, uma batata frita, três açaís, um creme de maracujá e um refrigerante, totalizando R$ 254.
O suposto cliente enviou um comprovante de PIX falso, mas Vitor percebeu a fraude antes de preparar o pedido.
Em vez de simplesmente cancelar, ele decidiu pregar uma peça: improvisou um “lanche” usando pedras e restos encontrados na rua, além de colocar água no pote de açaí.
O combo 'fake' foi embalado e entregue normalmente, acompanhado da frase “pix falso, lanche falso” escrita na embalagem.
Para surpresa geral, o golpista respondeu com bom humor, elogiando os “sanduíches” e dizendo que pediria novamente. A história viralizou na internet.
Um vídeo mostra um dos funcionários preparando o 'lanche' com folhas de plantas: 'Vou mostrar aqui pra vocês o X-salada [...] é rúcula isso daqui, gourmet', brincou.
Em entrevista à TV Anhanguera, o dono da lanchonete contou que, apesar de ser uma situação séria, resolveu lidar de forma leve para alertar outros comerciantes sobre golpes desse tipo.
Ao g1, Vitor disse que o mesmo golpista já tinha tentado enganá-los dois meses atrás.
Na primeira ocasião, ele não estava presente e apenas soube do golpe ao ser informado por uma funcionária de que o pagamento não havia caído na conta.
O proprietário também revelou que, depois da 'pegadinha', alguns clientes começaram a enviar mensagens com comprovantes acompanhados da frase: “Esse é verdadeiro, viu?”.
A lanchonete “Açaí e Sanduíche do Vitão', que ficou famosa depois da história inusitada, fica em Anápolis, município localizado no estado de Goiás.
Fundada em 1873, a cidade é conhecida por sua importância estratégica no cenário econômico e logístico do Centro-Oeste.
A cidade está situada em um entroncamento rodoviário importante, com acesso às principais capitais brasileiras, como Brasília, Goiânia e Belo Horizonte.
Com uma população de aproximadamente 400 mil habitantes, Anápolis é uma das cidades mais desenvolvidas e populosas do estado.
O município abriga o Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), um dos principais polos industriais da região, que atrai grandes empresas e gera milhares de empregos.