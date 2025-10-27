Tanto esforço pra nada? Empresário que faz tudo para ficar jovem ‘envelheceu’ 10 anos em dois

Ele chegou a dizer que sua idade biológica foi reduzida em 5 anos desde que começou o estilo de vida que difere de tudo já visto. Mas reportagem do New York Times mostrou outro panorama.
Segundo o jornal americano, dados internos sobre o tratamento de Bryan mostram que ele envelheceu 10 anos entre 2022 e 2024, o que mostraria que a estratégia está errada.
Além disso, um dos médicos que cuidam de Bryan se demitiu por nao concordar com a dieta alimentar e os suplementos tomados pelo paciente. Bryan consome 54 comprimidos por dia, incluindo vitaminas e remédios.
Nascido em 22 de agosto de 1977 em Provo, Utah, Estados Unidos, Bryan estabeleceu a meta de se sentir e ter saúde de 18 anos.
'Imagine se ninguém envelhecesse mais. Isso ia mudar o mundo', diz. Para conseguir ficar 'jovem', ele segue uma série de normas para tentar alcançar esse sonho do rejuvenescimento.
Bryan chegou a se submeter a uma série de seis transfusões mensais de plasma de 1 litro, tendo seu filho como doador em uma das transfusões. Entretanto, autoridades de saúde americanas alertaram que esse procedimento não traz benefícios. Pelo contrário, pode até prejudicar. Então, ele parou.
Bryan estabeleceu uma série de regras para sua vida e abriu mão de muitas coisas que fazem parte do dia a dia das pessoas em geral. Bryan dorme sempre sozinho. E cedo. Às 20h30. Acorda às 4h30. Nunca sai para eventos noturnos.
Ele tem um ritual para dormir e também para acordar e isso inclui luzes especiais na tonalidade rosa que ele instalou na residência após pesquisar os melhores meios de conseguir o relaxamento necessário.
Bryan faz exercícios físicos todos os dias. Uma série planejada meticulosamente para alcançar seus objetivos. E, para não haver erro, ele montou uma academia dentro da própria casa, com todos os aparelhos indicados.
Bryan não toma bebida alcoólica. Nem mesmo socialmente ou num evento comemorativo. Nada. Ele se limita às bebidas que cumpram função de melhorar o seu organismo.
Ele é vegano e, portanto, não consome qualquer tipo de carne ou derivados de animais. E procura preparar refeições variadas dentro desses cardápios especiais que possam satisfazer suas necessidades.
Não come gordura nem açúcar. Doces e quitutes estão fora de sua dieta, sempre. Sem exceções. Consome no máximo 2.250 calorias por dia.
Todas as refeiÃ§Ãµes sÃ£o calculadas. Entre elas estÃ£o brÃ³colis, couve-flor, lentilha e cogumelos feitos no vapor e sem sal.
Bryan também montou uma clínica dentro da própria casa para facilitar a realização de todos os tratamentos possíveis.
Ele usa a tecnologia para conhecer o próprio corpo e saber o que ele necessita. Todos os dias, faz dezenas de exame para medição de taxas e do desempenho de seus órgãos. O acompanhamento é minucioso.
'Eu tive todos os órgãos do meu corpo examinados pra saber o que devo fazer para que eles funcionem melhor', conta, acrescentando que mantém uma rotina de verificações do seu estado de saúde. E revelou que recebe ondas de choque.
Com o ultrassom, ele vê como estão o coração, pulmão, ligamentos. 'Usamos parâmetros médicos para saber a idade biológica do desempenho deles', diz.
Bryan tem 30 médicos que acompanham cada passo do seu tratamento. 'Com ajuda da Ciência, fizemos um plano de rejuvenescimento', diz.
Bryan diz que não quer fazer plásticas, mas, sim, fazer o próprio corpo voltar a funcionar como antes Numa máquina, todos os dias, ele coloca o rosto para avaliar as marcas do tempo.
Se aparecer alguma mancha, ele tira. E faz um processo de renovação do colágeno. Ele tem um ponto preocupante: os cabelos. Usa boné com luz vermelha para proteção. Mas ainda não sabe como evitar os brancos.
Bryan precisa tingir os cabelos, mas acha que, ao rejuvenescer, isso vai melhorar. Ele disse que conseguiu ficar sem novos cabelos brancos durante sete meses. 'Mas isso está sendo mais difícil do que imaginamos', diz.
Ele diz que aceita convite quando os amigos chamam para ir a um restaurante. Mas leva sua própria comida..
'As pessoas podem achar que estou deixando de aproveitar. Mas, na verdade, eu escolhi ser mais saudável'