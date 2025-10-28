Cada vez mais brasileiros têm ido viver no exterior; veja os principais destinos

Desde 2020, houve um aumento de mais de 700 mil emigrantes brasileiros. Na época, o total era de 4,2 milhões.
Só em 2023, quase 400 mil brasileiros deixaram o país para viver no exterior.
O aumento foi de quase 10% em relação a 2022, segundo levantamento do Ministério das Relações Exteriores.
O crescimento de 2023 foi quase o dobro do registrado nos dois anos anteriores.
A última queda significativa ocorreu entre 2010 e 2012, quando a emigração diminuiu 39%.
A América do Norte continua sendo o principal destino, com 2,2 milhões de brasileiros. O crescimento foi de 8% em relação aos dados de 2022.
Em seguida, Europa (1,6 milhão) e América do Sul (663 mil) são os continentes que mais receberam brasileiros.
A África foi a única região do mundo que registrou redução, com a saída de mais de 1,5 mil brasileiros entre 2022 e 2023.
Se a população de brasileiros que vive no exterior formasse um estado, ele ocuparia a 13ª posição em número de habitantes no Brasil, ficando à frente da Paraíba.
Além disso, os brasileiros que moram fora do país já superam a população do Uruguai, estimada em cerca de 3,5 milhões de habitantes.
Veja a lista dos cinco países com maior número de brasileiros, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil.
5º) Japão (210,4 mil brasileiros) – O Japão atrai brasileiros pela estabilidade econômica e oportunidades na indústria, embora o idioma e as diferenças culturais representem desafios significativos.
4º) Reino Unido (230 mil brasileiros) – Londres concentra a maior parte dos imigrantes, que se beneficiam do mercado de trabalho internacional e do acesso a instituições de ensino de prestígio, embora enfrentem o alto custo de vida.
3º) Paraguai (263,2 mil brasileiros) – Tem recebido um número crescente de brasileiros, especialmente agricultores e empreendedores. A proximidade geográfica e o custo de vida mais baixo também facilitam.
2º) Portugal (513 mil brasileiros) – Tornou-se um dos destinos mais populares entre os brasileiros na última década, impulsionado pelo idioma em comum e por oportunidades em áreas como turismo, tecnologia e educação.
1º) Estados Unidos (2.085 milhões brasileiros) – Atraem imigrantes pela força da economia, pelas oportunidades de trabalho e estudo e pela grande comunidade brasileira já estabelecida, especialmente em estados como Flórida e Massachusetts.