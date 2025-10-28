Monstro: Netflix emplaca sucessos, mas gera polêmica com série sobre crimes reais

A produção dedica cada temporada a um caso real de assassinato e, até agora, três histórias foram lançadas: Jeffrey Dahmer, os irmãos Menéndez e Ed Gein.
A quarta temporada, sobre Lizzie Borden, já está confirmada.
A série divide opiniões: há quem a considere uma das melhores obras de ‘true crime’ da atualidade e quem critique a exploração de tragédias reais como entretenimento.
Mesmo assim, acumula indicações a prêmios e reúne grandes nomes de Hollywood, como Evan Peters, Charlie Hunnam e Javier Bardem.
1. Dahmer: Um Canibal Americano - A primeira temporada tem 10 capítulos e acompanha a infância, os crimes e as falhas da polícia que permitiram que Jeffrey Dahmer agisse por tanto tempo.
Jeffrey Dahmer, nascido em 1960 e morto em 1994, foi um notório serial killer americano, conhecido como o Canibal de Milwaukee ou Monstro de Milwaukee. Entre 1978 e 1991, ele assassinou e desmembrou 17 homens e adolescentes. Seus crimes chocaram pela extrema brutalidade e pelo caráter hediondo.
O destaque está nas atuações, especialmente a de Evan Peters como Dahmer, premiado com o Globo de Ouro, e na crítica social sobre o descaso das autoridades com denúncias feitas por vizinhos negros.
Apesar das acusações de “glamourizar” o assassino, esta é considerada a melhor temporada pela crítica e pelo público.
2. A História dos Irmãos Menéndez - A segunda temporada tem 9 capítulos e revisita o caso de Lyle e Erik Menéndez, irmãos que assassinaram os próprios pais em 1989.
Erik e Lyle Menendez são irmãos que ganharam notoriedade internacional após matarem seus pais, José e Kitty Menendez, em 1989, na mansão da família em Beverly Hills. O caso atraiu grande atenção da mídia nos anos 1990, e, após o julgamento, eles foram condenados à prisão perpétua em 1996.
O julgamento revelou um histórico de abusos, dividindo a opinião pública.
Os atores Cooper Koch, Nicholas Alexander Chavez e Javier Bardem interpretam, respectivamente, Erik Menéndez, Lyle Menéndez e José Menéndez.
A temporada impressiona pela fotografia e pelas atuações, principalmente de Cooper Koch, mas gerou controvérsia por incluir elementos fictícios e por abordar temas delicados.
3. A HistÃ³ria de Ed Gein - A terceira temporada tem 8 capÃtulos e explora a vida de Ed Gein, conhecido como o â??AÃ§ougueiro de Plainfieldâ?.
Ed Gein, que nasceu em 27 de agosto de 1906 e morreu em 26 de julho de 1984, foi um assassino e ladrão de cadáveres norte-americano, cujos crimes brutais e grotescos chocaram os Estados Unidos na década de 1950.
Seus crimes, cometidos nos anos 1950, inspiraram filmes como “Psicose”, 'O Massacre da Serra Elétrica' e 'O Silêncio dos Inocentes'.
Com Charlie Hunnam no papel principal, a produção se destaca pela fotografia marcante e direção de arte detalhista.
No entanto, críticos apontam que a narrativa se perde em tramas paralelas e exagera nas licenças poéticas, tornando o enredo mais confuso em alguns momentos.