Padre gera polêmica ao reclamar de capela católica ‘aos pés de Buda’

O padre Fabio Chagas, da paróquia São João Paulo 2º, que fica em Linhares (ES), reclamou recentemente da implantação de uma capela católica diante do Buda gigante de Ibiraçu, no Espírito Santo.

Reprodução Instagram

A estátua é a maior de Buda no Brasil e uma das maioees do mundo. Fica nas margens da BR-101, no norte do Espírito Santo. E é muito visitada por pessoas de todas as religiões. Mas o padre ficou aborrecido.

'Pronto falei! Pra mim é inadmissível Nossa Senhora aos pés de Buda, só isso! Mas reafirmo aqui todo meu respeito às demais religiões, só penso que salada mista na fé não dá', protestou o padre causando polêmica nas redes sociais.

Reprodução Instagram do mosteiro

Capelas religiosas são pequenas edificações dedicadas ao culto cristão, podendo ser independentes ou anexas a igrejas, mosteiros e instituições. Geralmente, servem para orações, missas e celebrações menores, atendendo comunidades locais ou grupos específicos.

Imagem de JonathanRieder por Pixabay

Muitas são construídas em locais de devoção, como santuários ou propriedades privadas. Seu tamanho reduzido e função específica diferenciam-nas das grandes catedrais e basílicas.

Divulgação

A origem das capelas remonta ao Cristianismo primitivo, quando fiéis criavam pequenos espaços para culto em casas ou cavernas. Na Idade Média, nobres e monarcas construíram capelas particulares em castelos e palácios

Bocachete/Wikimédia Common

Com a expansão do cristianismo, elas se espalharam pela Europa e, depois, pelo mundo através de missões religiosas. Hoje, podem ser encontradas em escolas, hospitais, aeroportos e locais turísticos. Veja algumas capelas de beleza chamativa.

Flickr Sergei Gussev

Saint-Chapelle (França) – 1242-1248 - Localizada em Paris, possui vitrais góticos deslumbrantes que criam efeitos incríveis com a luz. Construída no século XIII para abrigar relíquias sagradas. Sua arquitetura refinada encanta visitantes do mundo todo.

Flickr Luciano Guelf

Capela Real de Granada (Espanha) – 1505-1517 - Acolhe os túmulos dos Reis Católicos e combina estilos gótico e renascentista. O altar-mor e os vitrais aumentam sua grandiosidade. Seu acervo inclui arte sacra e objetos históricos espanhóis.

Flickr Ricky Coronel

Capela da Medalha Milagrosa (França) – 1815 - Local de peregrinação onde a Virgem Maria teria aparecido a Catarina Labouré. Seu interior simples inspira espiritualidade e devoção. Fiéis acreditam no poder das orações feitas ali.

- Flickr Zygmunt Boro

Capela de São Miguel (Portugal) – Século XVI - Situada na Universidade de Coimbra, possui teto pintado e um impressionante órgão barroco. Pequena, mas repleta de detalhes manuelinos. Era usada para cerimônias acadêmicas e religiosas.

- Flickr CCDRC

Capela das Pedras (EUA) – 1956 - Construída no meio das rochas em Sedona, Arizona, tem um design moderno e impactante. Uma grande cruz de vidro domina sua fachada. Seu interior simples contrasta com a paisagem grandiosa.

Beyond My Ken /Wikimédia Commons

Capela de São Basílio (Rússia) – 1555-1561 - Parte da Catedral de São Basílio, em Moscou, com cúpulas coloridas icônicas. Cada capela interna tem murais ricamente decorados. Foi construída por ordem de Ivan, o Terrível.

- Flickr Zygmunt Boro e Reprodução do X @YourMoscowGuide, @Russia e @Russia

Capela de Thorncrown (EUA) – 1980 - No Arkansas, sua estrutura de vidro e madeira se integra à floresta. Grandes janelas permitem a entrada de luz natural. Um exemplo marcante da arquitetura orgânica moderna.

Reprodução do X @Richard98476203 e @Havenlust

Capela do Rei (Reino Unido) – 1475-1528 - No Castelo de Windsor, abriga túmulos de monarcas britânicos. Destaca-se pelos vitrais medievais e teto gótico impressionante. Foi palco de casamentos da família real.

Jack Pease?wikimédia Commons

Capela do Senhor da Pedra (Portugal) – 1686 - Construída sobre uma rocha à beira-mar, em Vila Nova de Gaia. O mar a envolve durante tempestades, criando um cenário dramático. É um local de culto e peregrinação religiosa.

- Flickr Richard Jack

