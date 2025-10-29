Aeroporto está afundando no Japão e deve sumir em 30 anos

Na época, o objetivo era desafogar o aeroporto de Osaka (foto), muito congestionado.
O terminal principal - projetado pelo renomado arquiteto italiano Renzo Pianotem - tem forma de asa e parece flutuar sobre a água. O telhado é suportado por uma estrutura de aço que parece um caranguejo gigante.
Mas, agora, engenheiros japoneses afirmam que o aeroorto já afundou 11,5 metros. E a tendência é de que desapareça em três décadas . Esforços já começaram a ser feitos , na casa de R$ 730 milhões, para tentar salvar o empreendimento.
Outros aeroportos pelo mundo também têm peculiaridades que chamam atenção: pista curta, localização em centro urbano, gelo na pista, etc.
Esses aeroportos sÃ£o verdadeiros desafios para os comandantes das aeronaves. Veja alguns dos principais e os motivos:
AEROPORTO DE GIBRALTAR (Gibraltar) - Gibraltar é um território ultramarino que pertence ao Reino Unido, mas fica no sul da Península Ibérica, na Espanha.
A pista do aeroporto corta uma das principais estradas de uma área urbana densamente povoada. Carros e pedestres precisam esperar enquanto os aviões decolam ou aterrissam.
AEROPORTO INTERNACIONAL DE WELLINGTON (Nova Zelândia) - Fica em Rongotai, numa área cercada por mar e montanhas.
Tem uma pista de pouso e decolagem extremamente curta (uma das mais difíceis para os pilotos no mundo). Os aviões precisam fazer uma curva fechada logo após a decolagem, evitando as montanhas próximas.
AERÓDROMO DE PHOENIX (Antártida) - Fica no continente gelado, perto da estação de pesquisa americana McMurdo.
A pista está permanentemente com gelo, o que exige o uso de equipamentos especiais para evitar acúmulo de neve e para deixar a pista sempre perfeitamente plana. Para os pilotos, atenção redobrada e muita cautela nas manobras.
AEROPORTO JUANCHO E. YRAUSQUIN (Ilha de Saba) - A Ilha de Saba fica nas Pequenas Antilhas, no Mar do Caribe, e pertence à Holanda.
O aeroporto tem pista extremamente curta (400m), cercada por penhascos e pelo mar. Super desafio para qualquer piloto.
AEROPORTO SANTOS DUMONT (Brasil) - Localizado na região central do Rio de Janeiro, ao lado do Aterro do Flamengo.
À beira da Baía de Guanabara, o aeroporto tem pista curta e que dá direto nas águas. Por causa desse perigo, a Gol chegou a desenvolver com a Boeing um sistema de freios mais eficientes para aumentar a segurança nos pousos.
AEROPORTO DE CONGONHAS (Brasil) - O aeroporto em São Paulo fica em área urbana densamente povoada.
O aeroporto é cercado por ruas, prédios, casas, comércio. Por isso costuma entrar na lista. A Av. Washington Luís, movimentada via expressa da cidade, passa abaixo da pista de pouso e decolagem.
Em outubro de 2022, um avião de pequeno porte derrapou na pista, causando uma interdição que durou horas e provocou cancelamento de dezenas de voos.
Mas o acidente grave que marcou a história do aeroporto de Congonhas ocorreu em 2007. Foi no dia 17/7/2007. Um Airbus A320 da TAM partiu de Porto Alegre para São Paulo, com 181 passageiros e 6 tripulantes.
Na hora da aterrissagem, o avião saiu da pista, atravessou a avenida Washington Luís e bateu no prédio da TAM Express, empresa de cargas da companhia aérea. A tragédia deixou 199 mortos (187 no avião e 12 em solo).