Animais Cão ‘cutucador’ é reprovado para cão de serviço, mas conquista tutora Leo, um labrador caramelo treinado para ser cão de apoio a pessoas com transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), foi reprovado para o trabalho devido a comportamentos incompatíveis, como pular nas pessoas e mexer em objetos. Por isso, a equipe decidiu colocá-lo para adoção. Por Lance

Reprodução instagram / @samantha_welborn