Celebridades e TV

Famosos que morreram por afogamento

Veja pessoas famosas que morreram afogadas. Houve diferentes circunstâncias, mas, em todos os casos, a causa da morte foi afogamento.

Por Lance
Montagem FLIPAR

Gabriel Netto: O tiktoker de 20 anos morreu em 4/2/2023 após mergulhar e perder a consciência na represa João Penido, em Juiz de Fora, Minas Gerais.

Reprodução das Redes Sociais

Whitney Houston - A premiada cantora, uma das vozes mais poderosas da história, morreu afogada na banheira de um hotel após consumir drogas, em 11/2/2012, aos 48 anos.

Goodread Bio - Flickr

Bobbi Kristina Brown - A cantora americana, filha de Whitney Houston, morreu em 26/7/2015, aos 22 anos, nas mesmas circunstâncias da mãe, afogada numa banheira.

Asterio Tecson - Wikimédia Commons

Brian Jones - O músico inglês, um dos fundadores da banda Rolling Stones, foi encontrado morto no fundo de sua piscina, em 3/7/1969, aos 27 anos.

Brian Jones - Wikimédia Commons

Mary Mara - A atriz americana ficou conhecida pela atuações em 'Dexter' e 'Law anr Order', se afogou ao entrar no rio Saint Lawrence, em Nova York, em 26/6/2022, aos 61 anos.

Reprodução Site IMDB

Jeff Buckley - O cantor, compositor e guitarrista americano morreu afogado no rio Mississipi em 29/5/1997, aos 30 anos.

chiranne - Flickr

Naya Rivera - A atriz americana de origem portorriquenha, conhecida pela atuação em 'Glee', morreu em 8/7/2020, aos 33 anos, num lago perto de Los Angeles.

Brent Gonzalez - Flickr

Natalie Wood - A atriz americana é um dos casos mais notórios de afogamento, devido às circunstâncias misteriosas. Ela morreu em 29/11/1981, aos 43 anos, durante viagem de barco com o marido, o ator Robert Wagner, que chegou a ser suspeito de crime (não confirmado).

Allan warren - Wikimédia Commons

Dennis Wilson - O músico americano, um dos fundadores da Banda Beach Boys, morreu em 28/12/1983, aos 39 anos, ao mergulhar na Califórnia.

Domínio Público - Wikimédia Commons

Carol Wayne - A atriz americana do 'The Tonight Show Starring Johnny Carson' morreu em 13/1/1985, aos 42 anos, na Baía de Santiago, no México.

Divulgação

Dolores O'Riordan - A cantora e compositora irlandesa da banda The Cranberries morreu em 15/1/2018 aos 46 anos, afogada na banheira após perder a consiência.

Reprodução Redes Sociais

Yara Amaral - A atriz foi uma das vítimas da tragédia do Bateau Mouche, embarcação que afundou na Baía de Guanabara em 31/12/1988. Outras 55 pessoas morreram no naufrágio, pouco antes do Ano Novo.

Reprodução de cena de 'Fera Radical', TV Globo

Virginia Woolf - A escritora britânica, uma das mais importantes da história, morreu em 28/3/1941, aos 59 anos, ao se suicidar colocando pedras no bolso para afundar no Rio Ouse, perto de sua casa, em North Yorkshire.

George Beresford - Wikimédia Commons

Percy Bysshe Shelley - O poeta inglês, um dos mais renomados do país, morreu em 8/7/1822 quando saiu de barco e se perdeu numa tempestade. O corpo foi encontrado e cremado.

Domínio Público - Wikimédia Commons

Domingos Montagner - O ator paulista morreu em 15/9/2016 após ser arrastado pela correnteza do rio São Francisco, em Sergipe, onde gravava a novela 'Velho Chico'. Ele tinha 54 anos.

Divulgação

