Descubra qual foi a herança do presidente ‘mais pobre do mundo’

Mujica afirmou que o câncer tinha se espalhado para o fígado e causou comoção ao declarar que estava morrendo. “Estou condenado, irmão. É até aqui que vou”. E questionou o ateísmo: 'Deus não existe, mas espero estar errado'
Mujica era considerado o presidente mais pobre do mundo porque abria mão de residir em palácio presidencial e tinha hábitos simples. Ele preferia viver em sua chácara, em Rincón del Cerro, a cerca de 10 km de Montevidéu, capital do país.
E seu carro, que ficou famoso pela preferência de Mujica, era um fusquinha azul, que ele adorava dirigir chamando atenção para a simplicidade e por seu discurso de valorização do que se ama na vida .
Mujica também chamou atenção por doar quase todo o salário para seu partido e a uma frente de auxílio para moradias, reforçando as suas preocupações sociais.
“A vida é uma bela aventura e um milagre. Estamos muito focados na riqueza e não na felicidade. Estamos focados apenas em fazer as coisas e, antes que você perceba, a vida já passou”, pontuava.
O portal FDR divulgou informações sobre a última declaração de renda de Mujica, feita ao Tribunal Eleitoral uruguaio em 2014. Veja os valores em reais. O total estimado era de R$ 716 mil. A chácara foi avaliada em R$434 mil.
Também foram declarados dois carros no valor de R$10,5 mil; metade de dois terrenos avaliados em R$ 53 mil; maquinário agrícola, como tratores e uma serraria, valendo um pouco mais de R$42 mil; e duas contas bancárias com depósitos com R$ 231 mil.
Em 2020, Mujica encerrou sua carreira na política institucional ao se retirar do Senado Federal, mas seguiu ativo e engajou-se na eleição do correligionário e discípulo Yamandú Orsi para a presidência uruguaia.
Nascido em 20/05/1935 na capital Montevidéu, Mujica é um dos nomes mais conhecidos da política uruguaia. Ele tornou-se famoso internacionalmente por levar uma vida simples e por promover medidas inclusivas.
Durante a ditadura militar do Uruguai, entre 1973 e 1985, Mujica fez parte do Movimento de Libertação Nacional-Tupamaros.
Nesse período, ele fez parte de operações de guerrilha do grupo em assaltos e sequestros. Mujica chegou a levar seis tiros em confrontos com as forças do estado.
Durante a atuação na clandestinidade, Mujica foi preso diversas vezes. No cárcere, foi submetido a sessões de tortura e, no total, ficou detido por 15 anos.
Em 1985, ele deixou a cadeia beneficiado por decreto de anistia para os presos políticos do regime militar.
Anos depois da redemocratização no pequeno país sul-americano, Mujica foi um dos fundadores do MPP (Movimiento de Participación Popular). Em 1994, elegeu-se deputado por Montevidéu e, cinco anos mais tarde, conquistou cadeira no Senado pela primeira vez.
Entre 2010 e 2015, ele ocupou a presidência da República do Uruguai, sendo sucedido pelo aliado Tabaré Vázquez.
Em seus mandatos, o polÃtico de esquerda promoveu reformas progressistas, com a aprovaÃ§Ã£o de leis que despertaram a atenÃ§Ã£o do mundo para o paÃs de pouco mais de 3 milhÃµes de habitantes.
Em seu governo, foram aprovadas legislaÃ§Ãµes como a que autorizou o aborto em qualquer circunstÃ¢ncia atÃ© a 12Âª semana de gestaÃ§Ã£o e a que permitiu o casamento entre pessoas do mesmo gÃªnero.
Foi no governo de José Mujica que o Uruguai ficou conhecido como o primeiro país do mundo a legalizar o cultivo, venda e consumo de cannabis, gênero de planta a partir da qual se produz a maconha.
Após deixar a presidência, Mujica foi eleito para o Senado em dois pleitos consecutivos. Quando renunciou ao mandato, em 2020, ele disse que a pandemia de Covid-19 tinha influenciado a decisão.
Mujica era casado com Lucía Topolansky, também ex-militante. A união foi oficializada somente em 2005, mas eles estavam juntos desde os anos 70. O casal não teve filhos.