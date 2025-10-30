Celebridades e TV Descubra qual foi a herança do presidente ‘mais pobre do mundo’ Ex-presidente do Uruguai, José “Pepe” Mujica, morreu no dia 13/5/2025, aos 89 anos, após um período de cuidados paliativos desde que encerrou o tratamento para um câncer de esôfago. Ele sabia que não havia mais tratamento contra a doença, descoberta no início de 2024. Por Lance

Flickr Universidad de Guadalajara