Fábio Assunção relembra período de dependência química: ‘Foi um boicote’

“Eu tenho três filhos, com cada um é assunto. Tudo é uma forma de ensinamento. Acho que isso é não ficar velho. Ficar velho é desistir. Eu sei o que é, temporariamente, eu desisti. Por isso eu disse que fiquei velho naquele momento, eu desisti. Ainda que depois eu tenha retomado o fôlego. A diferença é essa: você achar que hoje, coisas vão acontecer. A gente está pulsando coisas”, completou.