Pra quem não viu: Moradores carregam casas com as próprias mãos

Eles se juntam em grandes grupos e carregam as casas com os braços, erguendo o imóvel e fazendo o transporte enquanto gritam, em coro, para dar a direção certa.
A medida está sendo tomada por causa de desbarrancamento num trecho à margem do rio. É o fenômeno chamado de 'Terras caídas'.
A erosão provocada pela água em trechos fofos de terra causa a queda de barrancos e põe em risco as residências simples dos ribeirinhos.
A Defesa Civil informou que houve três desbarrancamentos na comunidade Jandira no período de menos de um mês.
No dia 24/10, o fenômeno atingiu um trecho de 200 metros de extensão do barranco até o lado da pista da estrada do Jandira.
Desta vez, segundo as autoridades, não houve interrupção do trânsito na estrada, como já ocorreu em outras ocasiões.
Da mesma forma, desta vez não houve danos nas casas nem foi preciso retirar postes de energia elétrica do lugar
Cinco famílias que viviam na área afetada já conseguiram trocar o local para botar a residência.
Mas uma casa não está em condições para esse remanejamento, pois se encontra com a estrutura fragilizada e não suportaria a instalação em outro ponto.
Neste caso, a Defesa Civil informou que vai disponibilizar material para a construção de outra casa.
O Rio Solimões é um dos mais importantes do Brasil. Ele tem 1.700 km de extensão, desde a sua confluência com o rio Negro até a tríplice fronteira do Brasil com o Peru e a Colômbia.