Filha de Kate Winslet estrela filme e rejeita rótulo de ‘nepo baby’

O longa, exibido em competição no Festival de Cannes, apresenta Mia como Liesl, filha do magnata europeu Zsa-Zsa Korda, interpretado por Benicio del Toro. Após sobreviver a mais um atentado, Korda decide torná-la sua herdeira, embora Liesl, que é freira e distante do pai, relute em aceitar o papel.
Mia, que cresceu protegida da exposição pública pelos pais, que preferiram afastá-la da indústria cinematográfica durante a infância, abandonou o sonho de ser bióloga marinha aos 13 anos e decidiu ser atriz.
'Eu não cresci cercada de atores, nem em um set de filmagem. Posso contar nos dedos das mãos a quantidade de vezes que fui ao set quando criança e não me lembro de muitas delas. Porque isso significa que todas as lições que aprendi, todas as experiências que tive, foram minhas. E somente minhas. Foi e é muito bom entender isso, explorar e vivenciar isso por mim mesma', disse.
Para seguir carreira, decidiu adotar o sobrenome do pai Jim Threapleton, o primeiro marido de Kate, a fim de se afastar das associações diretas com a mãe. Com isso, buscou ser reconhecida pelo próprio talento, e evitar que sua trajetória fosse atribuída a nepotismo.
A decisão de Mia foi motivada pela enorme fama de Kate Winslet, uma das atrizes mais reconhecidas do cinema mundial.
Nascida em 5 de outubro de 1975, na cidade de Reading, na Inglaterra, Kate construiu uma carreira marcada por papéis marcantes e reconhecimento em premiações.
Kate está em fase de pós-produção de “Goodbye June”, seu primeiro filme como diretora. O roteiro é assinado por Joe Anders, filho da atriz com o cineasta Sam Mendes, e a produção é da Netflix.
O elenco do longa ambientado na Inglaterra terá a própria Kate Winslet, além de Helen Mirren, Toni Collete, Andrea Riseborough, Johnny Flynn e Timothy Spall. A trama envolve um grupo de irmãos separados que se reencontram de forma súbita.
O longa mais recente de Kate Winslet foi o drama “Lee”, sobre a fotógrafa Lee Miller e sua trajetória na Segunda Guerra Mundial. Ela concorreu ao Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama de 2025 por sua atuação no filme. A categoria foi vencida pela brasileira Fernanda Torres, por 'Ainda Estou Aqui', de Walter Salles.
Além de cinco estatuetas do Globo de Ouro, ela tem no currículo um Oscar, dois Emmy, quatro Bafta (o “Oscar” do cinema britânico) e um Grammy.
Com sete indicações ao Oscar, Winslet detém o recorde de mais jovem atriz a receber seis indicações ao badalado prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Ela atingiu esse número antes dos 31 anos.
Antes de iniciar a carreira no cinema, a britânica estudou teatro na escola Redroofs Theatre School em Berkshire, na Inglaterra.
A estreia de Winslet no cinema foi em “Almas Gêmeas”, de 1994, quando interpretou a personagem Juliet Hulme. Apenas dois anos depois, com 21 anos, ela arrebatou o Bafta por seu papel de Marianne Dashwood em “Razão e Sensibilidade”, com direção de Ang Lee.
Em 1997, o filme “Titanic” alçou a atriz à fama mundial. O par romântico com Leonardo DiCaprio no épico dirigido por James Cameron foi sucesso de bilheteria. O longa-metragem até hoje aparece entre as cinco maiores arrecadações da história do cinema.
Após o estrondoso sucesso de 'Titanic', nos anos seguintes, a atriz dedicou-se a trabalhos fora da rota das grandes produções e conseguiu desenvolver uma carreira em que sobressai seu talento dramático.
Em 2004, ela obteve a quarta indicação ao Oscar por “Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças”, de Michel Gondry, em que contracenou com Jim Carrey.
Após fazer outros filmes, como “Em Busca da Terra do Nunca (2004) e “Pecados Íntimos” (2006), Winslet reencontrou DiCaprio no romance “Foi Apenas um Sonho” (2008), de Sam Mendes, ex-marido da britânica. Os dois conquistaram estatuetas no Globo de Ouro pela performance no longa.
O filme seguinte, “O Leitor”, de Stephen Daldry, rendeu a Winslet seu único Oscar, pela personagem Hanna. A história se passa no pós-guerra na Alemanha e deu outros prêmios para a atriz, como Globo de Ouro e Bafta.
Em 2015, ela conquistou seu terceiro Bafta pelo trabalho como a personagem Joanna Hoffman em “Steve Jobs”, cinebiografia do cofundador da Apple.
Entre os trabalhos mais recentes de Winslet, destaca-se o papel da protagonista na minissérie da HBO “Mare of Easttown”, uma detetive que investiga um assassinato no subúrbio da Filadélfia, no estado da Pensilvânia. O desempenho rendeu a ela mais um Globo de Ouro e outras premiações.
Kate Winslet também se tornou embaixadora da King's Foundation, instituição do Rei Charles III.
Assim, ela se junta a outras personalidades que também integram a instituição do monarca, como Rod Stewart, Sienna Miller e David Beckham.
Na vida pessoal, Kate Winslet é casada desde dezembro de 2012 com Edward Abel Smith. O casal tem um filho, Bear, que nasceu em 7/12/2013. Além dele e de Mia, Kate tem mais um filho: Joe, fruto do casamento com Sam Mendes.