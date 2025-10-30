Mulher morre após ser esquecida por cruzeiro em ilha remota da Austrália

Ela estava a bordo do Coral Adventurer, da Coral Expeditions, e desembarcou na ilha no sábado (25 de outubro).
Enquanto seguia com um grupo até o pico Cook's Look, ela se separou para descansar e não retornou ao navio. As informações são do jornal Courier Mail.
A embarcação partiu quando o sol começou a se pôr e só retornou horas depois, quando a tripulação notou a ausência da mulher.
Após buscas noturnas com lanternas e helicóptero, o corpo da mulher foi encontrado na manhã seguinte, em 26 de outubro.
A Coral Expeditions lamentou a 'morte trágica' e ofereceu apoio à família. A parada na Ilha Lizard era a primeira de uma viagem de 60 dias.
De acordo com informações da companhia, o Coral Adventurer pode receber até 120 passageiros e conta com uma equipe de 46 tripulantes.
O navio foi projetado para navegar em regiões isoladas da costa australiana e dispõe de embarcações menores que transportam os passageiros em passeios durante o dia.
Depois do ocorrido, a embarcação continuou o itinerário previsto e seguiu rumo a Darwin, no Território do Norte.
A ilha Lizard, onde a mulher morreu, fica localizada a cerca de 250 km ao norte da cidade de Cairns, no estado australiano de Queensland.
A ilha é conhecida pelas águas incrivelmente cristalinas e pela biodiversidade marinha preservada.
A ilha é só um das centenas que compõem a Grande Barreira de Corais, com mais de 2.300 km de extensão.
