Mulher morre após ser esquecida por cruzeiro em ilha remota da Austrália

Uma australiana de 80 anos morreu após ter sido esquecida por um navio de cruzeiro na ilha Lizard, que fica na Grande Barreira de Corais.

Ela estava a bordo do Coral Adventurer, da Coral Expeditions, e desembarcou na ilha no sábado (25 de outubro).

Enquanto seguia com um grupo até o pico Cook's Look, ela se separou para descansar e não retornou ao navio. As informações são do jornal Courier Mail.

A embarcação partiu quando o sol começou a se pôr e só retornou horas depois, quando a tripulação notou a ausência da mulher.

Após buscas noturnas com lanternas e helicóptero, o corpo da mulher foi encontrado na manhã seguinte, em 26 de outubro.

A Coral Expeditions lamentou a 'morte trágica' e ofereceu apoio à família. A parada na Ilha Lizard era a primeira de uma viagem de 60 dias.

De acordo com informações da companhia, o Coral Adventurer pode receber até 120 passageiros e conta com uma equipe de 46 tripulantes.

O navio foi projetado para navegar em regiões isoladas da costa australiana e dispõe de embarcações menores que transportam os passageiros em passeios durante o dia.

Depois do ocorrido, a embarcação continuou o itinerário previsto e seguiu rumo a Darwin, no Território do Norte.

A ilha Lizard, onde a mulher morreu, fica localizada a cerca de 250 km ao norte da cidade de Cairns, no estado australiano de Queensland.

A ilha é conhecida pelas águas incrivelmente cristalinas e pela biodiversidade marinha preservada.

A ilha é só um das centenas que compõem a Grande Barreira de Corais, com mais de 2.300 km de extensão.

A Ilha Hamilton, na região das Whitsundays, é uma das mais turísticas e estruturadas, com hotéis, marina e até aeroporto próprio.

As Ilhas Whitsunday são um grupo de ilhas continentais paradisíacas, mundialmente famosas por sua beleza estonteante.

É nessa região que fica a famosa Whitehaven Beach, considerada uma das mais belas do mundo por sua areia branca de sílica e mar em tons de azul-turquesa.

Já a Ilha Heron, mais ao sul, é procurada por quem busca experiências de mergulho focadas na vida selvagem.

Lá, é possível observar tartarugas-marinhas, cardumes de peixes tropicais e recifes rasos ideais até para snorkel.

Outro destaque é Lady Elliot Island, considerada uma “zona verde” de proteção ambiental e conhecida como o “paraíso das mantas”, pois é um dos melhores lugares do mundo para observar arraias-jamanta.

Essas ilhas representam diferentes formas de vivenciar o maior sistema de recifes do planeta.

