Animais Fim de outubro: começa a curiosa migração de caranguejos que fecha a estrada em ilha australiana Um fenômeno bem curioso costuma ocorrer nos últimos meses do ano, a partir do fim de outubro, numa ilha da Austrália. O lugar é invadido por caranguejos-vermelhos gigantes que deixam as tocas na floresta para se reproduzir perto do mar. Por Lance

reprodução instagram @parksaustralia