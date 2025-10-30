Galeria Aos pés dos Alpes, belezas e delícias de Turim Primeira capital da Itália logo após a reunificação, Turim é uma cidade clássica, porém subestimada por alguns turistas e sem muita atenção da mídia. Mas tem atrativos sociais e culturais inigualáveis, sendo o berço do vinho, chocolate e café no país e com a presença do famoso Museu Egípcio. Por Lance

- Imagem de ????Christel???? por Pixabay