Escavações no Amapá expõem artefatos raros dos anos 1700

De acordo com a CNN Brasil, os pesquisadores localizaram itens como moedas e cachimbos, possivelmente anteriores às primeiras ocupações oficialmente reconhecidas, datadas por volta de 1750.
'[...] Existem provas de ocupação Ameríndia na área da pesquisa, como o antigo sítio cemitério ameríndio escavado em 1947, durante construção da residência do governador', detalhou o historiador do colegiado de História da Unifap, Edinaldo Nunes Filho.
Os arqueólogos agora realizarão estudos detalhados para determinar a idade dos achados, o que poderá esclarecer aspectos importantes sobre a história da ocupação humana naquela área.
Kleber Souza, arqueólogo e coordenador da pesquisa, destacou que os achados indicam uma intensa atividade na região entre os séculos 17 e 18.
Além das moedas e cachimbos, o arqueólogo revelou que foram encontrados artefatos de ferro, louças europeias e cerâmicas indígenas.
Com 442 mil habitantes, Macapá é a única capital brasileira cortada pela linha do Equador, o que lhe confere o título de 'Capital do Meio do Mundo'. Veja outras curiosidades sobre a cidade!
Macapá é a capital do estado do Amapá, situado na Região Norte do Brasil e localizada às margens do Rio Amazonas.
Fundada em 4 de fevereiro de 1758, a cidade possui uma história profundamente ligada à colonização portuguesa e à presença de povos indígenas na região.
A Fortaleza de São José de Macapá, construída no século 18 pelos portugueses, tinha como objetivo proteger a região de ataques franceses e holandeses. É um dos maiores fortes coloniais do Brasil.
Ao longo dos anos, Macapá se desenvolveu como um importante centro comercial e administrativo. Em 1944, foi elevada à categoria de cidade e, em 1988, se tornou a capital do recém-criado estado do Amapá.
Um dos principais símbolos de Macapá é o Marco Zero, um monumento que marca a passagem da linha do Equador e atrai milhares de turistas curiosos.
A economia local é baseada principalmente no comércio, na pesca e em atividades relacionadas ao extrativismo, como a exploração de madeira e castanhas.
A cidade também tem se desenvolvido no setor de serviços e turismo ecológico, atraindo visitantes interessados em explorar as belezas naturais da região amazônica.
O Complexo Beira-Rio, uma área de lazer à beira do rio Amazonas, e o Parque do Forte (foto) são dois dos lugares mais procurados por turistas que vão à cidade.
Além disso, a cultura de Macapá é uma das mais ricas e diversificadas do Brasil. O marabaixo, por exemplo, é uma das manifestações culturais mais importantes da cidade, um ritmo musical e dança de origem africana.
As festividades religiosas também têm destaque, como a tradicional Festa de São José, padroeiro da cidade, celebrada com grande devoção.
A gastronomia local também é um atrativo à parte, com pratos típicos como o tacacá (foto), a maniçoba e o açaí, que fazem parte do cotidiano dos macapaenses.
Ingredientes locais como o tucupi (foto) e o jambu também fazem sucesso. Isso sem falar nos peixes amazônicos, especialmente o pirarucu e o tambaqui.
