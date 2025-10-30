Galeria Couve-flor, brócolis e repolho são variedades da mesma planta e somam benefícios à saúde Variedades da mesma espécie de planta, a Brassica oleracea, couve-flor, brócolis e repolho são famosos vegetais, que colorem os pratos dos brasileiros e trazem inúmeros benefícios à saúde. Mesmo assim, eles apresentam diferenças em forma, sabor, valor nutricional e modo de preparo. Por Lance

Divulgação