Galeria Peculiaridades do cajá-manga, uma incrível e pouco falada fruta tropical Fontes de vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes, as frutas desempenham papéis cruciais no funcionamento do organismo e na prevenção de doenças. Com o cajá-manga não é diferente, sendo uma espécie tropical que se adapta bem a diferentes tipos de solo e clima. Por Lance

- Luiz Roberto Kozikoski /Wikimédia Commons