Primeiro amor de River Phoenix quebra silêncio 32 anos após morte do ator

Segundo Plimpton, ele não estava preparado para lidar com a pressão do estrelato e os excessos que vieram com ela. Ela acredita que, se tivesse recebido ajuda adequada, River poderia ter se tornado um defensor da sobriedade e da saúde mental.
A entrevista foi concedida ao podcast 'Dinner’s on Me', onde Plimpton compartilhou memórias do relacionamento que começou nas filmagens de 'A Costa do Mosquito' (1986) e durou quatro anos. Mesmo após o término, eles continuaram amigos até a morte trágica de River aos 23 anos, de insuficiência cardíaca após overdose.
Nascido em 23 de agosto de 1970 no Oregon, River Phoenix se destacou em filmes como 'Conta Comigo' (1986), 'Minha Terra, Minha Vida' (1988) e 'O Peso de um Passado', também de 1988, pelo qual recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. Sua morte ocorreu em 31 de outubro de 1993 na Califórnia.
Quando Phoenix morreu, só 80% do filme “Dark Blood” havia sido gravado. Reeditado, o longa só foi lançado 19 anos depois do previsto, em 2012.
Assim como River Phoenix, outros também partiram inesperadamente antes da conclusão das gravações. Veja agora uma lista de atores que morreram sem completar as filmagens!
James Dean (1931-1955): James Dean se tornou um ícone cultural após sua morte prematura em um acidente de carro, aos 24 anos. Ele apareceu em apenas três filmes, mas todos foram considerados grandes sucessos.
Dean morreu antes que um áudio de seu personagem precisasse ser regravado para o filme “Assim Caminha a Humanidade” (1956). Seu amigo e ex-colega de quarto, o ator Nick Adams, foi quem assumiu essa missão.
Marilyn Monroe (1926-1962): A atriz e cantora norte-americana se tornou um ícone cultural do século XX. Ela morreu em Los Angeles em 5 de agosto de 1962, aos 36 anos, enquanto gravava para o filme “Alguém Tem Que Ceder”.
Apesar das filmagens do filme estarem quase completas, houve um atraso por conta de problemas de comportamento de Monroe semanas antes de falecer. O longa acabou sendo cancelado.
Philip Seymour Hoffman (1967-2014): Conhecido por sua versatilidade, o ator brilhou em filmes como 'Capote' (2005), pelo qual ganhou o Oscar de Melhor Ator e 'O Mestre' (2012).
Hoffman foi encontrado morto em seu apartamento após sofrer uma overdose, antes que pudesse terminar de gravar para a saga “Jogos Vorazes”. Sua ausência foi encoberta com a reutilização de imagens já existentes.
Paul Walker (1973-2013): O ator fez sua estreia no cinema em 1986, no filme 'O Monstro do Armário', mas se tornou conhecido mesmo por seu papel de Brian O'Conner na franquia 'Velozes e Furiosos'.
O ator morreu em um trágico acidente de carro em 30 de novembro de 2013, aos 40 anos. Na época, Walker ainda não havia terminado de gravar as cenas do sétimo filme da franquia e precisou ser inserido digitalmente em alguns trechos.
Natalie Wood (1938-1981): A atriz morreu em circunstâncias misteriosas em 1981, enquanto estava em uma viagem de iate com seu marido, Robert Wagner, e seu colega de elenco, Christopher Walken.
Wood e Walken estavam no meio das filmagens do filme 'Projeto Brainstorm'. A história contada foi que Wood tinha caído no mar no meio da noite e se afogado. Além disso, as cenas-chave da atriz para o filme já tinham sido gravadas.
John Candy (1950-1994): O ator morreu tragicamente aos 44 anos de idade. Ele estava lutando contra hábitos alimentares perigosos, tabagismo e doenças cardíacas há muitos anos.
Candy estava no meio das filmagens da comédia faroeste 'Dois Contra o Oeste' (1994) quando faleceu. Os produtores do filme tentaram de tudo para terminar o filme sem Candy, mas não foi fácil. O longa até foi lançado, mas foi considerado um fracasso.
Jean Harlow (1911-1937): A atriz chegou a ser considerada uma das maiores estrelas do mundo na década de 1930. Em 1937, ela estava filmando o filme “Saratoga” quando foi hospitalizada e diagnosticada com insuficiência renal.
Harlow morreu em questão de dias, aos 26 anos de idade. Os produtores do filme consideraram refilmar o filme com uma nova atriz, mas mudaram de ideia. Eles terminaram o filme reescrevendo algumas das cenas para remover Harlow e usaram sósias no restante.
Heath Ledger (1979-2008): O ator morreu repentinamente de uma overdose acidental em 2008, enquanto estava filmando o filme de fantasia “O Mundo Imaginário do Dr. Parnassus”. Ele tinha apenas 28 anos.
O diretor Terry Gilliam ajustou o roteiro para que o personagem de Ledger mudasse de aparência várias vezes. Isso permitiu que três amigos de Ledger (Jude Law, Colin Farrell e Johnny Depp) interpretassem o personagem e completassem o filme.
Bruce Lee (1940-1973): Lee estava filmando um filme chamado “Jogo da Morte” em Hong Kong quando morreu. Em 2022, pesquisadores levantaram a hipótese de que a causa de sua morte pode ter sido uma 'incapacidade do rim de excretar o excesso de água' que ele havia bebido.
Foram usadas imagens de arquivo e sósias para completar as filmagens. O lançamento do filme foi alvo de polêmicas, uma vez que foram usadas cenas reais do funeral do ator.
Brandon Lee (1965-1993): O filho de Bruce Lee também sofreu uma tragédia enquanto gravava para um filme. Ele foi morto durante as filmagens do filme “O Corvo” quando uma arma de filme foi carregada com uma bala real por acidente.
Os produtores de 'O Corvo' consideraram cancelar o filme, mas decidiram terminá-lo em homenagem a Brandon. Eles usaram um dublê para filmar algumas cenas nas quais o personagem usava o rosto pintado, e efeitos digitais foram usados no resto.
Heather O'Rourke (1975-1988): A atriz tinha apenas 12 anos quando morreu de choque séptico. Ela filmava para “Poltergeist III - O Capítulo Final” quando adoeceu e precisou ser levada às pressas para o hospital. O'Rourke morreu dias depois.
Colegas de elenco da menina ficaram devastados e alguns sentiram que seria desrespeitoso terminar as filmagens sem ela, mas os executivos da MGM decidiram finalizá-lo mesmo assim. Foi usada uma dublê de corpo para substituir a atriz.
Oliver Reed (1938-1999): Reed morreu de um ataque cardíaco, três dias antes do fim das filmagens de “Gladiador”, no qual viveu o personagem “Proximo”. Ele tinha 61 anos.
Os produtores decidiram terminar o filme em homenagem a Reed. Eles usaram um substituto e efeitos especiais para filmar as duas cenas finais que completaram a história de seu personagem.
Roy Kinnear (1934-1988): Roy Kinnear foi um ator britânico que interpretou o personagem Planchet nos filmes dos “Os Três Mosqueteiros” (1973). Enquanto filmava a sequência do longa, na Espanha, ele caiu de seu cavalo e sofreu uma hemorragia interna.
O ator morreu no dia seguinte, aos 54 anos. As cenas de Kinnear no filme foram concluídas usando um dublê e um ator de voz. Sua viúva, Carmel Cryan, recebeu US$ 800 mil da produtora, decorrente de um acordo.
Carrie Fisher (1956-2016): Eternizada no papel de Princesa Leia, na saga “Star Wars”, a atriz morreu aos 60 anos, depois de sofrer uma parada cardíaca. Ela ainda não havia terminado de gravar suas cenas para “Star Wars: A Ascensão Skywalker”.
O diretor e roteirista J.J. Abrams contou que precisou reescrever algumas cenas para poder encaixar as cenas já gravadas da atriz de modo que funcionasse dentro do enredo.