Animais

Aparências que enganam: animais ‘fofos’ que matam com facilidade

Existem animais com aparência graciosa que podem ser perigosos. Portanto, não se deixe enganar.

Por Lance
Imagem de Alicia_Chan por Pixabay

Na imagem, por exemplo, uma foca ataca banhistas na badalada praia de Clifton, na Cidade do Cabo, cidade turística da África do Sul.

Reprodução de vídeo

A foca é um bicho que, apesar da aparência amistosa, oferece perigo. Nada rapidamente, é forte e tem dentes potentes.

Imagem de Alexa por Pixabay

Certa vez, na Austrália, um casal de turistas postou uma imagem em que uma ave se aproxima. O registro logo ganhou repercussão porque diversos internautas comentaram sobre o perigo daquele animal.

reprodução

Trata-se de um casuar, espécie de ave de grande porte comum do norte da Austrália e da Nova Guiné. O casuar pode ser agressivo, daí o perigo. É excelente nadador, salta até 1,5 metro e corre a 50km/h!

Anja Schröder por Pixabay

Uma patada de um “casuar” tem o mesmo efeito de um punhal e ele é capaz até de decepar um membro humano! Em abril de 2019, na Flórida, um casuar atacou o próprio dono, de 75 anos, que morreu em consequência dos ferimentos.

S. Nagel/Pixabay

Confira outros perigos mortais com aparência inofensiva. Os 'falsos bonzinhos'.

Ruwan 14 - wikimedia commons

Lóris - Único primata venenoso do mundo. Apesar de parecer inofensivo, um lóris lento pode ter uma mordida tóxica misturada a um veneno poderoso o suficiente para apodrecer a carne. O lóris vive cerca de 30 anos.

Kalyan Varma wikimedia commons

Quem diria que há perigo, olhando o fofíssimo e inofensivo Mort, de 'Madagascar'?

Divulgação

Cisne - Se alguém se aproxima, ele prepara o golpe com suas asas fortes. Considerando seu tamanho e força das asas, o ataque desta ave pode resultar em graves ferimentos. Vive cerca de 40 anos.

Imagem de Peter H por Pixabay

Panda - Possui poderosas mandíbulas com grandes dentes, garras afiadas e grande força muscular. Vive cerca de 20 anos.

Imagem de orythys por Pixabay

Inspirou o Kung Fu Panda, o personagem que estuda artes marciais para proteger seu povo. Faz sucesso com crianças e até sdultos.

Youtube/ Nickelodeon em Português

Glutão - Tem porte pequeno, mas é extremamente feroz e forte. Suas garras são afiadas e mortais. E esse bicho ainda morde que só ele.. Vive até 13 anos.

William F. Wood wikimedia commons

Rã-dardo - Pequenina, olhos grandes, uma das criaturas mais venenosas do planeta. Produz mais de 100 toxinas. Seu veneno é capaz de matar pelo toque da pele. Um único miligrama mata 10.000 ratos ou dois elefantes . Vive cerca de 9 anos.

Wilfried Berns -wikimedia commons

Polvo-de-anel-azul - É pequeno, com cerca de 12 cm, bonito, com uma mescla de azul e amarelo que encanta. Mas uma única dose de seu veneno pode matar 20 pessoas. Vive pouco (cerca de dois anos).

Saspotato wikimedia commons

Papa-léguas - Mede cerca de 55 cm de comprimento com envergadura de quase 50 cm. Voa pouco, pois prefere correr. Pode atingir 30 km/h. Carnívoro, consegue matar até serpentes e esmagá-las para comer. Vive 7 ou 8 anos.

drumguy8800 (xvisionx.com) wikimedia commons

Inspirou o desenho do Papa-LÃ©guas que passa a perna no Coiote e sempre emite o 'bip bip'.

DivulgaÃ§Ã£o

Urso polar - Os filhotes, principalmente, parecem fofos. Branquinhos, peludinhos, carinha de tontos, são bastante agressivos por natureza. Não à toa estão no topo da cadeia alimentar. Matam com facilidade e são dificilmente vítimas de predadores. Vivem de 20 a 30 anos.

Steve Amstrup | domínio público

Dingo - É um cão. Mas é muito perigoso, com seus dentes caninos como verdadeiras armas. Capazes de percorrer vários quilômetros por dia, eles têm bastante agilidade. Vivem cerca de 10 anos.

Imagem de Chris por Pixabay

Alce - Parecem calmos, com porte de cavalo, mas os machos ficam violentos na época de acasalamento e as fêmeas reagem com fúria se alguém se aproxima dos filhotes. Segunda espécie selvagem que mais ataca humanos, somente atrás dos hipopótamos. Vivem de 15 a 25 anos.

Rufus46/ Wikimedia Commons/

Golfinho - São grandes predadores, capazes até de matar tubarões. Eles podem ser agressivos com as pessoas, outros golfinhos ou até machucar a si mesmos. Vivem de 40 a 60 anos.

Pixabay

Texugo - Tem a reputaÃ§Ã£o de ser o animal mais destemido do mundo. Ataca crocodilos e antÃ­lopes. Encara cobras venenosas. Vai com fÃºria e determinaÃ§Ã£o sobre a presa. Vive verca de 24 anos.

Imagem de andy ballard por Pixabay

Doninha - De aparência dócil, são assassinas em série. Seduzem a presa com uma 'dancinha', dão o bote e esmagam o crânio da vítima. Fazem estoque de presas mortas e usam a pele das presas para fazer ninhos. Vivem cerca de 10 anos.

Keven Law wikimedia commons

Veja Mais