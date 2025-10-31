Estátua de Bridget Jones será inaugurada em Londres

A inauguração ocorrerá em 17 de novembro e se juntará a outras representações famosas do cinema na praça, como Paddington Bear, Mary Poppins e Harry Potter.
Renée Zellweger participará da cerimônia, ao lado de Eric Fellner, co-presidente da produtora Working Title.
Não é a primeira nem será a última vez que um personagem ou personalidade do cinema recebe homenagem com uma estátua. Ao redor do mundo, essas esculturas preservam a memória de figuras importantes, celebrando seus feitos e sua relevância histórica ou cultural. Confira algumas das mais emblemáticas.
No Palácio de Kensington, em Londres, Inglaterra, há uma bonita estátua da Princesa Diana, falecida em 1997. Os filhos de Lady Di, os príncipes William e Harry, inauguraram a homenagem em 1° de julho de 2022.
Sylvester Stallone, na pele do icônico personagem Rocky Balboa, também teve sua estátua inaugurada na Filadélfia, nos Estados Unidos.
Fundador da empresa Apple, Steve Jobs - falecido em 2011 - tem uma estátua em uma área empresarial em Budapeste, na Hungria.
O 'Rei do Pop' Michael Jackson - falecido em 2009 - é lembrado com uma estátua no alto da comunidade Santa Marta, no Rio de Janeiro, de frente para o Cristo Redentor.
Ícone do rock internacional através da banda Queen, Freddie Mercury - morto em 1991 - tem algumas estátuas pelo mundo. Uma delas está em Montreux, na Suíça.
Falecida em 2011, a cantora e diva britânica Amy Winehouse é retratada numa escultura em Camden Town, em Londres, na Inglaterra.
O ator e ex-fisiculturista Arnold Schwarzenegger tem também algumas estátuas pelo mundo. Uma delas fica na Áustria, seu país natal, e outra em Ohio, nos EUA.
Outro astro de filmes de ação, Jean-Claude Van Damme tem uma estátua em sua homenagem em Bruxelas, na Bélgica, país onde nasceu.
O ex-beatle John Lennon - falecido em 1980 - também tem muitas estátuas pelo mundo. Uma delas está em Havana, Cuba.
Reunidos, Os Beatles (John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr) formam uma icônica estátua de bronze em Liverpool, na Inglaterra.
Elvis Presley - falecido em 1977 - também tem muitas estátuas pelo mundo. Uma delas é encontrada em Memphis, Tennessee, EUA, onde o Rei do Rock viveu.
O ator e artista marcial Bruce Lee tem também uma estátua em Hong Kong, onde morreu em 1973.
Lenda do basquete norte-americano e mundial, Michael Jordan tem uma estátua do lado de fora do United Center, casa do Chicago Bulls.
Um dos pioneiros do rock'n roll, Chuck Berry tem uma estÃ¡tua de bronze em University City, no Missouri, nos Estados Unidos.
Maior nome do reggae, Bob Marley - falecido em 1981 - tem duas estátuas em Kingston, na Jamaica. Uma delas é essa de bronze com ele tocando sua guitarra.
O lendário guitarrista Jimi Hendrix - falecido em 1970 - tem esta estátua em Seattle, EUA, representando a energia de suas apresentações.
Anne Frank foi uma menina que sofreu os horrores do Holocausto imposto pelos nazistas e ganhou projeção mundial de importância histórica ao revelar sua situação num diário. Uma estátua dela fica em Amsterdã, na Holanda.
Uma estátua de Brigitte Bardot fica na Orla Bardot, que também tem esse nome em homenagem à francesa, em Búzios, na Região dos Lagos (RJ). A escultura em bronze foi instalada em 1999, para lembrar a visita da atriz à cidade, e se tornou um dos principais pontos turísticos.
Uma estátua de Shakira está localizada na cidade de Barranquilla, na Colômbia, onde a cantora nasceu. A escultura em bronze e alumínio foi inaugurada em 26/12/2023 e representa a artista em um de seus movimentos de dança característicos, com 6,5 metros de altura.