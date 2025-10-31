Cascas perfeitas para turbinar bebidas e criar novos sabores

Casca de abacaxi: Rica em bromelina, que auxilia na digestão e reduz inflamações. O abacaxi é rico em vitamina C e contém pequenas quantidades de vitaminas do complexo B, como B1 (tiamina) e B6 (piridoxina).
Casca de laranja: Fonte de antioxidantes, ajuda a fortalecer o sistema imunológico e a combater resfriados. Fonte de vitamina C e possui vitaminas do complexo B, como B1 e B9 (ácido fólico).
Aqui vai uma observação: apesar da fama de ácida, a casca da laranja não prejudica o sabor do chá. Pelo contrário. Ela possui óleos essenciais e compostos que deixam o chá mais aromático.
Casca de limão: Contém compostos bioativos que promovem desintoxicação e melhoram a digestão. Rico em vitamina C, com pequenas quantidades de vitaminas do complexo B, como B6.
Casca de maçã: Rica em fibras e antioxidantes, ajuda na saúde digestiva e no controle do colesterol. Contém antioxidantes, como a quercetina, que ajudam a combater inflamações e fortalecer o sistema imunológico. Contém vitamina C e pequenas quantidades de B1, B2 (riboflavina) e B6.
Muitas pessoas comem a maçã com a casca. Mas quem prefere descascar pode usar a casca para chá, pois assim não desperdiçará seus nutrientes. A casca de maçã combina bem com especiarias, como canela e gengibre, criando uma bebida reconfortante e aromática.
Casca de melancia: Utilizada em sucos, é hidratante e contém citrulina, que pode melhorar a circulação sanguínea. Rica em vitamina A e vitamina C, com traços de vitaminas do complexo B.
Casca de banana: Contém triptofano, potássio e fibras, sendo usada em chás que promovem o relaxamento e melhoram o sono. Fonte de vitamina B6, vitamina C e pequenas quantidades de B1 e B2.
Casca de maracujá: Fonte de fibras e compostos relaxantes, seu chá é conhecido por promover calma e combater a insônia. Rico em vitamina C, além de vitamina A e pequenas quantidades de vitaminas do complexo B.
Casca de pera: Contém antioxidantes e fibras, usada em chás para melhorar a digestão e fortalecer o sistema imunológico. Contém vitamina C e pequenas quantidades de vitaminas do complexo B, como B2 e B6.
Casca de goiaba:: Seu chá pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico e melhorar a saúde da pele. Muito rica em vitamina C, vitamina A e pequenas quantidades de vitaminas do complexo B, como B6 e B9.
Casca de mamão: Possui enzimas como a papaína, que auxiliam na digestão e ajudam a desinchar. Rico em vitamina A e vitamina C, com pequenas quantidades de vitaminas do complexo B, como B9.
Casca de kiwi: Seu uso em sucos ajuda a melhorar a digestão e a saúde cardiovascular. Altamente rico em vitamina C, além de vitamina K e vitamina E.
Casca de tangerina: Com compostos que ajudam na saúde respiratória, é usada para aliviar sintomas de gripe e tosse. Rica em vitamina C, com pequenas quantidades de vitamina A e do complexo B, como B1 e B6.
Casca de melão: Hidratante e diurética, auxilia na eliminação de toxinas e melhorar a saúde renal. Contém vitamina C, vitamina A e pequenas quantidades de vitaminas do complexo B.
Casca de pêssego: Rica em antioxidantes e fibras, ajuda a melhorar a digestão e a saúde da pele. Contém vitamina A, vitamina C e pequenas quantidades de vitaminas do complexo B, como B3 e B6.
Casca de acerola: Ajuda a fortalecer o sistema imunológico e a prevenir doenças. Extremamente rica em vitamina C e também contém vitamina A e do complexo B, como B1 e B2.
Mas todas possuem nutrientes e podem ser aproveitadas de forma criativa e saborosa. Mas não se esqueça: é muito importante fazer uma excelente higienização das cascas. Sendo assim, os sucos ou chás ficam perfeitos.