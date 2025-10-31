Galeria

Lagoa de Cristal: maior piscina do mundo tem extensão de 10 campos de futebol

Localizada a cinco horas de São Paulo, uma piscina no Chile chama a atenção por ter o tamanho de dez campos de futebol. Uma estrutura que impressiona não só por suas dimensões, como também por ser um marco da engenharia moderna.

- Reprodução do flickr theedgeproperty.com

Presente no resort San Alfonso del Mar, na cidade de Algarrobo, no Chile, a atração foi registrada no Guinness World Records como a maior piscina do mundo.

- Reprodução do flickr theedgeproperty.com

Ela, então, utiliza a água do Oceano Pacífico, mantendo-a limpa e 10°C mais quente que o mar. Além disso, transformou o conceito de lazer e turismo ao ar livre.

Reprodução do flickr Carol

Com impressionantes oito hectares de área, esta obra é equivalente a 20 piscinas olímpicas. Ela, portanto, tem 35 metros de profundidade em alguns pontos.

- Reprodução do flickr theedgeproperty.com

O foco foi aproveitar a baixa temperatura do Oceano Pacífico que banha a orla do resort. Assim, a chamada Lagoa de Cristal mantém sua água a uma temperatura média de 26°C.

Reprodução do flickr Quality Bath

Ela é abastecida com a água do oceano, entretanto conta com um sistema de filtragem e tratamento que a transforma em água doce e transparente para o banho e a prática de esportes.

Reprodução do flickr economic_refugee

A estrutura, que levou cerca de cinco anos para ser concluída, armazena 250 milhões de litros de água, e teve gastos operacionais elevados por causa do tamanho e da ousadia do projeto.

Reprodução do flickr Ahmad Abdullah

Dessa forma, a manutenção da maior piscina do mundo custa mais de US$ 2 milhões, algo equivalente a R$ 5,3 milhões por ano.

Reprodução do flickr The World by Road

O resort é um complexo de apartamentos. Assim, o acesso à atração aquática é exclusivo para hóspedes, com diárias que variam entre R$ 600 e R$ 1,1 mil.

Reprodução do flickr Art Group

Na utilização do local, os hóspedes podem nadar, praticar esportes aquáticos, como caiaques e barcos, enquanto outros banhistas aproveitam para se refrescar na maior piscina do mundo.

- Reprodução do ND Mais

Além disso, todos os edifícios do resort têm vista para a piscina e o Oceano Pacífico, sendo projetado com uma arquitetura que lembra o estilo dos anos 80.

Reprodução do ND Mais

A famosa Lagoa de Cristal conta com áreas separadas por barreiras de concreto, pensadas para os banhistas. O complexo também oferece spas com academia, saunas, jacuzzis e piscinas aquecidas.

- Reprodução do ND Mais

A origem da lagoa está diretamente ligada ao bioquímico e empresário chileno Fernando Fischmann, fundador da empresa americana Crystal Lagoons.

Coolcaesar/Wikimédia Commons

A cidade de Algarrobo fica a aproximadamente uma hora e meia de Santiago, capital do Chile. Ela tem seu nome derivado da árvore 'algarrobeira', que por sua vez é originária da América do Sul.

Bjørn Christian Tørrissen/Wikimédia Commons

A ideia de construir uma piscina tão grande e de frente para o mar, veio do fato das águas do oceano Pacífico serem muito frias.

Reprodução do Instagram @sanalfonso.delmar

A maior piscina do mundo, chamada Lagoa de Cristal, conta com áreas exclusivas para cada prédio, separadas por barreiras de concreto.

Reprodução do Instagram @sanalfonso.delmar

Entre as maiores piscinas do mundo, além da Lagoa de Cristal, estão a The Orthlieb Pool, no Marrocos, a CityStars Sharm El Sheikh, no Egito, e a Mahasamutr Lagoon, na Tailândia.

Naxiiiw/wikimédia Commons

Um das principais dúvidas é sobre a manutenção da maior piscina do mundo. Nesse sentido, ocorre por meio de um sistema digital de sucção e filtragem, suga a água do mar.

Reprodução do X @XekiHlongwane

A quantidade de Ã¡gua que pode ser armazenada na maior piscina do mundo impressiona. Afinal, Ã© possÃ­vel enchÃª-la com 250 milhÃµes de litros.

ReproduÃ§Ã£o do X @kaio_naziozeno

A cidade é considerada a 'capital náutica do Chile', com várias opções de lazer como caiaque, vela e stand-up paddle na piscina gigante.

- Reprodução do X @AquaEngineering

Um santuário natural próximo à costa que abriga colônias de pinguins de Humboldt, pelicanos e corvos-marinhos.

Reprodução do Youtube

Situada na costa central do Chile, na região de Valparaíso, a aproximadamente 90 km de Santiago, a cidade também tem uma Reserva Nacional Lago Peñuelas, que oferece trilhas e caminhadas.

Reprodução do Youtube

