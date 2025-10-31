Celebridades e TV John Travolta fez voto de celibato após morte da esposa Os filhos de John Travolta - Ella Bleu (25 anos, nascida em 3/4/2000)e Benjamin (14 anos, nascido em 23/11/2010) - até incentivam o pai a voltar à vida amorosa. Mas ele não quer. Aos 71 anos, o ator está viúvo e, para surpresa geral, chegou a declarar que faria celibato após a morte da esposa. Por Lance

