Entretenimento Alta adrenalina: destinos incríveis para saltar de bungee jumping Muitas pessoas são movidas pela adrenalina e gostam de aventuras de tirar o fôlego. Seja em voos, velocidade ou saltos, diversas modalidades têm fãs que curtem rodar o mundo para ter esta sensação. Uma delas é o bungee-jumping, que possui lugares perfeitos para ser realizado. Por Lance

- Reprodução Youtube