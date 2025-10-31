Animais

Dicas simples para se livrar dos carrapatos: Brasil tem 230 tipos

Carrapatos são aracnídeos parasitas que se alimentam do sangue de animais vertebrados, incluindo mamíferos como os seres humanos, aves, répteis e anfíbios.

Flickr Maria Ogrzewalska

Em ambientes rurais, os carrapatos são um grande problema para os animais como bois, cavalos e porcos. Eles causam desconforto e estresse nos rebanhos, e também podem transmitir doenças como a babesiose e a anaplasmose, que afetam a saúde e a produção dos bichos.

Flickr jaque zattera

Em todo o mundo, há mais de 900 tipos diferentes de carrapatos. No Brasil, existem cerca de 230. Veja agora as principais espécies e como se prevenir com segurança!

Ministério da Saúde Reprodução

Carrapato-estrela: Também conhecido como carrapato-de-cavalo, esse tipo de carrapato é encontrado comumente em áreas selvagens e em fazendas, e é visto frequentemente em capivaras, cavalos, cães e outros animais.

James Gathany/Wikimédia Commons

Se ele estiver infectado com a bactéria Rickettsia rickettsii e picar uma pessoa, pode transmitir a febre maculosa, que pode causar sintomas graves e, em casos mais severos, até mesmo levar à morte.

domínio público

Carrapato-de-boi: É uma das espécies mais comuns e prejudiciais no Brasil, especialmente para os fazendeiros.

Divulgação Fio Cruz

Ele afeta principalmente o gado bovino, causando anemia enfraquecimento e até anemia nos animais.

Domínio Público/Wikimédia Commons

Ele Ã© encontrado principalmente em Ã¡reas de pastagem e campos abertos, onde vivem uma variedade de animais, incluindo cavalos, bois, capivaras e atÃ© mesmo seres humanos.

DivulgaÃ§Ã£o Fio Cruz

Carrapato-marrom: Também conhecido como carrapato-de-cachorro, é uma espécie comum de carrapato que parasita cães, mas também gatos e outros animais domésticos.

Divulgação

Esses carrapatos são conhecidos por transmitir doenças como a erliquiose e a babesiose canina, que podem ser graves e até mesmo fatais para os animais.

Flickr Fabio Calsa

Carrapato-de-galinha: É um ácaro parasita comum em aves de criação, especialmente em galinhas e outras aves. Eles se alimentam do sangue das aves durante a noite, causando irritação na pele, perda de peso e diminuição da produção de ovos.

Creative Commons

O ciclo de vida do carrapato-de-galinha é curto, geralmente de uma a três semanas, o que o torna capaz de se multiplicar rapidamente em condições favoráveis.

Flickr dardaoow

Evitar que os carrapatos se estabeleçam nos lugares é mais fácil do que controlá-los depois.

Flickr Maria Ogrzewalska

Limpar regularmente os pastos, remover plantas altas, folhas secas e sujeira, ajuda a reduzir o ambiente favorável para os carrapatos.

Christian Krknjak pexels

Animais como gado e cavalos devem ser mantidos longe de áreas com muita sombra, onde os carrapatos podem ficar escondidos.

- Flickr José Santarém

Um programa de banhos regulares com produtos para carrapatos deve ser seguido para eliminar os insetos e evitar novas infestações.

Flickr Alberto Rossettini

Já para remover os carrapatos da pele, deve-se use luvas de látex ou borracha para proteger as mãos antes de retirá-los.

Imagem de Erik Karits por Pixabay

Depois, com uma pinça fina de ponta longa, segure o carrapato o mais próximo possível da pele do animal ou pessoa, agarrando-o pela cabeça.

- Imagem de Catkin por Pixabay

Não torça ou vire o carrapato, pois isso pode fazer com que sua boca fique presa na pele. Com movimentos suaves e firmes, puxe-o para fora.

Flickr HÉLVIO ROMERO

Depois de remover o carrapato, limpe a área da picada com água e sabão ou um antisséptico para evitar infecções.

Kamaji Ogino pexels

Após remover o carrapato, coloque-o em um recipiente com álcool ou água sanitária para matá-lo. Nunca o esmague com os dedos, pois isso pode liberar germes.

Imagem de Erik Karits por Pixabay

Fique de olho na Ã¡rea da picada nos prÃ³ximos dias. Caso note algum inchaÃ§o, vermelhidÃ£o intensa ou reaÃ§Ã£o incomum, procure atendimento mÃ©dico ou veterinÃ¡rio com urgÃªncia.

Globoplay

