Cidades americanas onde o Country tem força cultural

Veja algumas cidades americanas que são consideradas referências quando o assunto é a música country e todo o universo que envolve esse tema.
NASHVILLE (Tennessee) - População: 715 mil - Conhecida como a 'capital da música country', Nashville é o berço de grandes ícones do gênero.
A cidade abriga o Grand Ole Opry e a Country Music Hall of Fame, sendo um dos maiores polos culturais da música country.
AUSTIN (Texas) - População: 960 mil - Com uma cena musical vibrante, Austin combina o country tradicional com influências modernas
O famoso festival Austin City Limits e diversos bares honky-tonk mantêm viva a tradição country na cidade. Esses bares em estilo rústico tocam música ao vivo, numa atmosfera descontraída e dançante.
FORT WORTH (Texas) - População: 935 mil - Fort Worth é famosa pelo seu estilo western e seu histórico de rodeios, que incluem provas com touros, cavalos selvagens, e laço de bezerros.
O Fort Worth Stockyards é um dos grandes centros culturais do country. A cidade celebra o legado rural e cowboy de forma autêntica.
BRANSON (Missouri) - População: 12.600. Branson é um destino turístico com shows de música ao vivo, muitos focados no country tradicional.
Os famosos teatros da cidade, como o Grand Country Music Hall, que tem capacidade para 475 pessoas na plateia e atrai fãs da música country de todo o mundo.
MEMPHIS (Tennessee) - População: 630 mil -'Embora Memphis seja mais associada ao blues, o country tem fortes raízes na cidade, com influências vindas do sul dos Estados Unidos.
Artistas como Johnny Cash começaram suas carreiras aqui, unindo blues e country. Além disso, a cidade também atrai fãs do rock porque Elvis Presley viveu ali, gravou sucessos no Sun Studio e teve a famosa mansão, Graceland, na cidade.
BENTONVILLE (Arkansas) - População: 57 mil - Situada no coração do Arkansas, Bentonville tem uma cena country forte, influenciada pelo estilo de vida rural da região.
O Ozark Mountain Music Festival é uma grande atração. O evento anual celebra a música country, folk e bluegrass nas Montanhas Ozark, em Arkansas.
A cidade é famosa por preservar o country tradicional e o estilo de vida das montanhas Apalaches, uma extensa cordilheira dos EUA até o Canadá.
A cordilheira dos Apalaches tem 2.400 km de extensão e passa por estados americanos desde o Alabama até o Maine e se estende até a Terra Nova e Labrador, no Canadá.
LUBBOCK (Texas) - População: 260 mil - Famosa pelo country-western, foi berço de Buddy Holly, um pioneiro do rock 'n' roll dos anos 1950, conhecido por sucessos como 'Peggy Sue' e 'That'll Be the Day'. Sua influência perdura no rock e no country, apesar de sua morte num acidente de avião em 1959.
A cidade é um centro de música raiz no Texas, celebrando o legado da cultura cowboy - estilo que engloba vestimentas rurais, chapéus, botas, rodeios e danças típicas de two-step.
LEXINGTON (Kentucky) - PopulaÃ§Ã£o: 322 mil - Conhecida pelos cavalos e pela vida rural, tem uma forte tradiÃ§Ã£o country e por festivais de Bluegrass ao redor da cidade .
Bluegrass é um gênero musical caracterizado pelo uso de instrumentos acústicos como violino, banjo, mandolim e guitarra. Originado a partir da música folk, country e gospel, é conhecido por arranjos harmônicos complexos e improvisações rápidas.
KNOXVILLE (Tennessee) - População: 192 mil - Uma das cidades onde a música country floresceu, Knoxville é lar de festivais e eventos dedicados ao gênero.
É famosa por suas raízes no country clássico e seu impacto no desenvolvimento da música nos Apalaches, cadeia montanhosa que vai do Canadá até o sul dos Estados Unidos, abrangendo West Virginia, Virginia e Tennessee.
A região dos Apalaches é rica em biodiversidade e cultura, influenciando profundamente a música folk e country, além de ser conhecida por suas tradições rurais e paisagens naturais deslumbrantes.