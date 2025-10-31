Estilo de Vida

Garças fazem ninho em lugar que ninguém poderia imaginar

No alto das árvores do Zoológico Lincoln Park, em Chicago, nos Estados Unidos, uma cena curiosa surpreende os visitantes mais atentos. Ali, acima do recinto dos lobos-vermelhos, centenas de garças-noturnas de coroa preta encontraram um local ideal para se reproduzir.

Por Lance
Reprodução/redes sociais

Aparentemente improvável, essa convivência tem um fundamento estratégico: os lobos afastam ameaças comuns às garças, como guaxinins e aves de rapina. O resultado é uma convivência que beneficia, afinal, os dois lados. Que tal, então, conhecermos mais sobre as garças?

Reprodução/redes sociais

Elas são aves da família Ardeidae, a mesma das garcetas, socós e savacus. Estão distribuídas por diversos continentes e habitam principalmente zonas úmidas, como manguezais, margens de rios, brejos e lagoas.

Imagem de Petr Ganaj por Pixabay

Seu porte elegante, pescoço alongado e voo cadenciado tornam-nas inconfundíveis no céu ou pousadas em ramos altos. Existem dezenas de espécies, cada uma com características próprias, mas todas compartilham uma ligação estreita com a água e os ecossistemas alagadiços.

Imagem de Simerpreet Cheema por Pixabay

A garça-noturna de coroa preta, protagonista da história de Chicago, é uma espécie que costuma se movimentar durante o entardecer e a noite, diferentemente de suas parentes mais ativas sob o sol.

Imagem de Angela por Pixabay

Em tempos de reprodução, busca locais elevados e protegidos, como árvores frondosas, onde constrói ninhos comunitários com galhos secos. Pais se revezam no cuidado dos filhotes e há registros de aves adultas alimentando crias que não são suas.

Imagem de wal_172619 por Pixabay

Essa cooperação aumenta as chances de sobrevivência dos filhotes em ambientes de alta densidade populacional. O instinto protetor das garças na escolha do local dos ninhos ficou evidente no zoológico.

Imagem de Georg Wietschorke por Pixabay

Mesmo havendo outros predadores por perto, como ursos-negros-americanos, a colônia se concentra principalmente acima dos lobos-vermelhos.

Foto de Picas Joe / Pexels

Isso porque os ursos têm habilidade para escalar árvores, tornando-se uma ameaça maior aos ninhos. Já os lobos, terrestres e indiferentes aos vizinhos aéreos, acabam sendo uma espécie de “guarda-costas” involuntários.

Imagem de Baptiste Lheurette por Pixabay

A estratégia mostra a capacidade de adaptação das garças e seu instinto de preservação. Fora dos zoológicos, porém, garças enfrentam desafios cada vez maiores.

Imagem de Jürgen por Pixabay

A destruição de áreas úmidas, a poluição de rios e lagos e a urbanização desordenada reduziram significativamente o espaço natural dessas aves. Em algumas regiões, como Illinois, a garça-noturna de coroa preta está ameaçada de extinção.

Imagem de Penny por Pixabay

Ele indica que, com planejamento e atenção à biodiversidade, é possível criar espaços urbanos que convivam com espécies silvestres, inclusive aquelas em situação delicada.

imagem de BIN GAO por Pixabay

As garças também são figuras emblemáticas em muitas culturas. No Japão, simbolizam longevidade e pureza. No Brasil, são vistas com frequência em regiões de alagados, como o Pantanal e a Amazônia, onde sua presença está ligada ao equilíbrio ecológico.

Imagem de Garry Chapple por Pixabay

Alimentam-se de pequenos peixes, anfíbios, insetos e, ocasionalmente, pequenos mamíferos. Seu papel nos ecossistemas é essencial, pois ajudam a controlar populações de presas e indicam a saúde ambiental de áreas alagadas.

Imagem de Ted Erski por Pixabay

Durante a época de reprodução, que varia conforme a espécie e o clima local, as garças escolhem árvores de grande porte e galhos resistentes para aninhar.

Imagem de ?? ? por Pixabay

A escolha criteriosa da vegetação ajuda a manter os ninhos seguros e estáveis ao longo da temporada. Os galhos utilizados, por sua vez, são coletados em árvores vizinhas, principalmente olmos e carvalhos.

Imagem de Armin Forster por Pixabay

Mesmo com o sucesso reprodutivo da colônia no zoológico, especialistas alertam para riscos como surtos de gripe aviária ou tempestades severas, que podem comprometer a população de forma drástica.

Imagem de dae jeung kim por Pixabay

A alta concentração de aves em um único espaço, embora vantajosa em termos de proteção, também aumenta a vulnerabilidade a eventos isolados. Por isso, o monitoramento constante e a gestão cuidadosa dos recintos são fundamentais.

Matthew Cabret Unsplash

A história das garças sobre os lobos em Chicago é, portanto, mais do que uma curiosidade zoológica. Trata-se de uma prova viva da resiliência da natureza e da importância de ambientes urbanos bem planejados.

Reprodução TV Globo

Ao longo das rotas migratórias, essas aves formam relações únicas com diferentes espécies e aprendem a reconhecer onde estarão mais seguras.

Imagem de ?? ? por Pixabay

O comportamento em Lincoln Park pode, com o tempo, se repetir em outros pontos do continente, desde que haja condições adequadas. Em um mundo cada vez mais urbanizado, histórias como essa inspiram reflexão sobre a convivência entre humanos e a vida selvagem.

Imagem de Kev por Pixabay

As garças, com sua postura altiva, voo sereno e inteligência silenciosa, seguem nos lembrando que o equilíbrio é possível. Basta entender, respeitar e cuidar do que já está ao nosso redor.

Imagem de John por Pixabay

