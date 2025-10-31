Galeria Glória Menezes celebra uma vida dedicada à atuação e ao público Uma das atrizes mais respeitadas e admiradas da televisão brasileira, Glória Menezes completou 91 anos no dia 19 de outubro, cercada pelo carinho da família. Ícone das telenovelas desde o final dos anos 1950, a artista consolidou uma carreira marcante e dedicada à atuação. Por Lance

Reprodução do Instagram @gloriamenezesoficial