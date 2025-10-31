Glória Menezes celebra uma vida dedicada à atuação e ao público

Nilcedes Soares de Magalhães nasceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 19 de outubro de 1934. Contudo, mudou-se para São Paulo com a família quando tinha seis anos.
Em sua nova cidade, cursou a Escola de Artes Dramáticas da Universidade de São Paulo, USP, e formou o grupo de teatro amador 'Jovens Independentes'.
Iniciou sua carreira na televisão em 1959, na novela 'Um Lugar ao Sol', transmitida pela TV Tupi. A obra era baseada no romance 'Uma Tragédia Americana', de Theodore Dreiser, e no filme de mesmo nome, dirigido por George Stevens.
Em 1961, atuou na radionovela 'Uma Pires Camargo', onde conheceu Tarcísio Meira. No ano seguinte, os artistas começaram a namorar e iniciaram, assim, um relacionamento que durou 59 anos.
Casou-se com o ator Tarcísio Meira, tornando-se uma dupla de grande sucesso nas novelas brasileiras. A parceria começou na extinta TV Excelsior em 1963, com a primeira novela diária, '2-5499 Ocupado'.
Dessa união nasceu o também ator Tarcísio Filho, único filho do casal. Glória tem outros dois filhos, João Paulo e Maria Amélia, de um casamento anterior, arranjado pela família quando ela tinha dezoito anos, com um primo.
No mesmo ano, já casada com Tarcísio, participou do filme 'O Pagador de Promessas', ao lado de Leonardo Vilar e Anselmo Duarte, e mostrou sua versatilidade também nas telonas. Único filme brasileiro a conquistar a Palma de Ouro, prêmio máximo do Festival de Cannes, na França.
GlÃ³ria Menezes estreou na TV Globo, em 1967, com a novela 'Sangue e Areia'. Desde entÃ£o, a atriz participou de dezenas de outras produÃ§Ãµes da emissora e se tornou uma das atrizes mais queridas do pÃºblico.
Considerada uma das principais atrizes da televisão brasileira, interpretou diversos personagens marcantes durante sua trajetória na TV, como a mulher de muitas personalidades Maria de Lara, Diana e Márcia em 'Irmãos Coragem', de 1970.
Em 'Cavalo de Aço', de 1973, Glória deu vida à Miranda, uma fazendeira que se envolve com o protagonista Rodrigo, Tarcísio Meira. Na obra 'O Grito', viveu Marta Mourão, que enfrentava o preconceito dos vizinhos com seu filho, que sofria de uma deficiência.
Ana Preta, interpretada por Glória Menezes na novela 'Pai Herói', de 1979, era a 'mulher do povo' por excelência na trama de Janete Clair. Sua personagem era definida por sua força, coragem e determinação, características que a destacam no enredo.
Interpretou Jordana, na novela 'Jogo da Vida', de 1981. Uma mulher alegre e extrovertida, casada com o personagem de Paulo Goulart, Silas, que a abandona.
Na sequência, deu vida à Rosemere em 'Brega e Chique', de 1987. Uma mulher simples e batalhadora que, sem saber, era a segunda esposa de Herbert Alvaray, vivido por Jorge Dória, o mesmo homem casado com Rafaela Alvaray, Marília Pêra.
'Tarcísio e Glória' foi uma série produzida pela TV Globo entre 28 de abril até primeiro de dezembro de 1988, protagonizada pelos atores Tarcísio Meira e Glória Menezes, também responsáveis pela produção.
Interpretou a icÃŽnica Laurinha Figueroa na novela 'Rainha da Sucata', de 1990. Uma vilÃ£ elegante, arrogante e manipuladora que se casava com o milionÃ¡rio Betinho, vivido por Paulo Gracindo, e nutria uma paixÃ£o proibida por seu enteado, Edu, Tony Ramos.
Em 'Deus Nos Acuda', de 1992, esteve no papel de BÃ¡rbara Silveira Bueno. Baby era a cunhada do milionÃ¡rio Otto Bismark e lutava para que ele fosse preso pelo assassinato de sua irmÃ£.
Em 'A Próxima Vítima', Glória Menezes interpretou a personagem Júlia Braga, que foi uma das vítimas do serial killer da trama. Anos depois, voltou a contracenar com o marido, desta vez como Marta Leme Toledo na novela 'Torre de Babel'.
Nos anos 2000, Glória Menezes esteve em 'Porto dos Milagres', onde deu vida a Clotilde Marimbás, uma das figuras proeminentes da cidade. Mostrou seu lado cômico em 'O Beijo do Vampiro', como Zoroastra, ao lado de Luís Gustavo.
Viveu a Baronesa de Bonsucesso, em 'Senhora do Destino', que sofria de Alzheimer. Em 'A Favorita', GlÃ³ria Menezes interpretou Irene Fontini, a matriarca da famÃlia e uma figura central na trama.
A Ãºltima personagem de GlÃ³ria Menezes foi a divertida socialite Stelinha AlcÃ¢ntara, em 'Totalmente Demais', de Rosane Svartman e Paulo Halm.
Ao longo da carreira na televisão e no cinema, Glória Menezes recebeu diversos prêmios, como o Troféu Mário Lago pelo conjunto da obra em 2004, quatro Troféus Imprensa, um Prêmio APCA e um Prêmio Mambembe.
Glória Menezes esteve em várias peças, como 'Ensina-me a Viver', um sucesso aclamado por sua direção e elenco, e 'Tudo Bem no Ano Que Vem'. Outras peças importantes em sua carreira são 'Júlio César', 'Jornada de um Poema' e 'As Feiticeiras de Salém'.
Após a aposentadoria, o casal passou a morar em uma fazenda de criação de gado e plantações em Porto Feliz, no interior de São Paulo. Em março de 2021, receberam a segunda dose da vacina contra a COVID-19.
Em 6 de agosto de 2021, foram internados no hospital Albert Einstein, em São Paulo, após confirmação do diagnóstico. Glória recebeu alta em 16 de agosto, quatro dias após a morte do marido, o eterno Tarcísio Meira.