Humor e idade: Luiz Fernando Guimarães diz que varia de 50 a 100 num só dia

O ator vê as redes sociais com bons olhos: lê os comentários, valoriza o retorno positivo e encara críticas com tranquilidade: “São ferramentas bacanas para conversar com quem te admira e você nem imagina. É algo que me dá conforto. Quando 10% falam coisas que não têm nada a ver, não perco a cabeça. Foco nos outros 90%”.