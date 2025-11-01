Celebridades e TV Ator de Hollywood, Julian Sands viu corpos na montanha antes de morrer na escalada O ator Julian Sands morreu em janeiro de 2023. Mas não se sabe em que dia. Isso acontece porque ele praticava escaladas e morreu no Monte Baldy , na Califórnia. Mas o corpo só foi encontrado cinco meses depois. Por Lance

wikimedia commons 5of7