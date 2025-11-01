Celebridades e TV

Jesse Eisenberg anuncia que vai doar rim de forma altruísta nos Estados Unidos

O ator Jesse Eisenberg revelou que vai doar um rim de forma altruísta dentro de seis semanas. Durante uma entrevista à NBC, ele explicou que sempre gostou de doar sangue e, em tom bem-humorado, brincou dizendo ter 'muito sangue' para 'derramar'.

O ator afirmou ainda que o procedimento é seguro e necessário. Além disso, nos Estados Unidos, cerca de 90 mil pessoas aguardam um transplante de rim, segundo dados oficiais.

Não sei porquê. Fui picado pelo 'bichinho da doação de sangue' Vou fazer uma doação altruísta. Estou muito animado para isso', disse o ator.

Conhecido por interpretar Mark Zuckerberg no filme 'A Rede Social' (2010), ele criticou publicamente o CEO da Meta em uma entrevista em maio de 2025.

'Eu acho que as coisas que esse cara têm feito são problemáticas — tirar a checagem de fatos e restrições de segurança', disse à Variety.

Segundo Eisenberg, as atitudes do bilionário fazem com que pessoas 'ameaçadas' se sintam ainda mais ameaçadas.

O ator também revelou que evita acompanhar as novidades do Facebook e da Meta para que 'não seja associado a alguém como Zuckerberg'.

Questionado sobre uma possível sequência de 'A Rede Social', Eisenberg disse que retornaria para o papel: 'Eu faria qualquer trabalho. A voz do Rice Krispies [um cereal famoso nos Estados Unidos], ou em um filme. Ou em qualquer um que as pessoas estivessem dispostas a ter meu nome.'

Por enquanto, não há nenhuma confirmação oficial sobre o desenvolvimento de uma continuação do filme.

'A Rede Social', dirigido por David Fincher e escrito por Aaron Sorkin, recebeu oito indicações ao Oscar, vencendo em três categorias: Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Montagem.

O longa teve um custo estimado de US$ 40 milhões e faturou cerca de US$ 225 milhões globalmente. 'A Rede Social' está disponível na Netflix e no Prime Video.

Em 2025, Eisenberg recebeu sua segunda indicação ao Oscar por 'A Verdadeira Dor', filme que dirigiu e escreveu. Conheça a trajetória do ator!

Eisenberg nasceu em 5 de outubro de 1983, em Queens, Nova York, mas cresceu em East Brunswick, Nova Jersey.

Ele começou a atuar em peças de teatro quando ainda era criança e fez sua estreia como ator na televisão, especificamente na série 'Caia na Real' (1999-2000).

No cinema, seu primeiro trabalho foi em 2002, no filme 'Roger, O Conquistador', no qual interpreta o personagem Nick.

Eisenberg ganhou projeção com filmes como 'A Vila' (2004) e 'Férias Frustradas de Verão' (2009), mas foi com 'Zumbilândia' (2009 - foto) que ele decolou de vez.

Na trama, ele interpreta Columbus, um nerd simpático tentando sobreviver em um mundo pós-apocalíptico repleto de zumbis.

No entanto, o papel mais marcante de sua carreira veio em 2010, quando interpretou Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook, no aclamado 'A Rede Social'.

Pela atuaÃ§Ã£o, Eisenberg conquistou sua primeira indicaÃ§Ã£o ao Oscar, na categoria de Melhor Ator.

Alguns dos outros filmes em que Eisenberg atuou foram 'Para Roma, com Amor' (2012), 'Truque de Mestre' (2013) e 'Batman v Superman: A Origem da Justiça' (2016), no qual interpreta o vilão Lex Luthor (foto).

Para além da atuação, Eisenberg é um escritor e dramaturgo talentoso. Ele escreveu e estreou várias peças de teatro, como 'The Revisionist' e 'Asuncion'.

O ator também publicou uma coletânea de histórias de humor intitulada 'Bream Gives Me Hiccups'.

Seu interesse pela escrita e pela direção também se reflete em seu trabalho no cinema. Em 2022, dirigiu e escreveu seu primeiro longa: 'Quando Você Terminar de Salvar o Mundo', baseado em seu próprio podcast de áudio.

Na vida pessoal, Eisenberg é engajado em causas sociais, apoiando iniciativas voltadas para refugiados e direitos humanos. Desde 2017, ele é casado com a produtora Anna Strout, com quem tem um filho.

