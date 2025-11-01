Galeria

Ninguém sobreviveu: fotógrafo sul-mato-grossense foi enterrado perto da montanha onde morreu com os companheiros

O montanhista brasileiro Edson Vandeira, de 36 anos, foi enterrado em frente ao Nevado Artesonraju, no Peru. Ele morreu durante uma escalada na montanha. O corpo dele havia sido localizado no dia 22/6 após três semanas de desaparecimento. O FLIPAR mostrou e republica para quem não viu.

Por Lance
Reprodução/Redes Sociais

Edson e dois colegas peruanos, Efraín Pretel Álonzo e Jesús Huerta Picón, iniciaram a subida no dia 29/05 e deveriam retornar em 01/06, mas não deram mais notícias. Todos morreram.

Reprodução/Redes Sociais

Luzes chegaram a ser vistas no topo da montanha, sugerindo que eles haviam chegado ao cume, mas poderiam ter enfrentado problemas na descida. Na ocasião, uma equipe que foi ao local só achou a barraca vazia. O grupo sofreu algum acidente pela dificuldade técnica do lugar.

Reprodução/Redes Sociais

Os corpos dos três foram encontrados na montanha gelada. A Associação de Guias de Montanha do Peru pediu apoio do Ministério da Defesa e da Polícia Nacional para o resgate com helicóptero.

Montagem/Reprodução/Redes Sociais

O corpo de Edson Vandeira foi enterrado no vilarejo de Yungar, ao norte de Huaraz, em frente à montanha onde morreu. “Nosso desejo era de que ele continuasse na montanha, por ser a grande paixão dele”, afirmou Jackeline Vandeira, irmã de Edson.

Reprodução/Redes Sociais

Natural de Campo Grande (MS), Edson era montanhista, fotógrafo e guia. Ele residia no Peru. Praticava montanhismo desde 2008 e era conhecido por seu trabalho em fotografia de aventura e natureza.

Reprodução/Redes Sociais

Com experiência internacional, liderou expedições no Brasil, Andes e Himalaia, além de participar de nove missões na Antártida, onde trabalhava com segurança e logística.

Reprodução/Redes Sociais

Em 2021, foi finalista do prêmio 'Wildlife Photographer of the Year' com um trabalho sobre queimadas no Pantanal.

Reprodução/Redes Sociais

Em 2022, o brasileiro participou da série 'Andes Extremo', do History Channel. Além disso, ele teve suas fotos publicadas na revista National Geographic.

Reprodução/Redes Sociais

O Nevado Artesonraju é uma das montanhas mais conhecidas dos Andes peruanos, localizada na Cordilheira Branca, dentro do Parque Nacional Huascarán, na região de Ancash.

Wikimedia Commons/Jonas Jancarik

Com 6.025?metros de altura, a montanha muitas vezes é comparada ao famoso Matterhorn, nos Alpes suíços.

Reprodução/YouTube

Seu nome tem origem no termo quechua 'Artisonraju', que significa 'Pico de Neve' ou 'Montanha de Neve'.

NASA

Por conta da escalada técnica e desafiadora, o Artesonraju é um destino cobiçado por alpinistas experientes.

Reprodução/YouTube

A temporada ideal para a escalada vai de maio a setembro, quando as condições climáticas são mais estáveis.

Tom/Pixabay

Além de sua importância esportiva, o Artesonraju ganhou fama mundial por servir de inspiração para o logotipo da Paramount Pictures.

Divulgação

A primeira escalada registrada no Artesonraju ocorreu em 19 de agosto de 1932, pelos alpinistas europeus E.?Hein e E.?Schneider.

Wikimedia Commons/Flothias

A subida tem duas rotas principais: a face sudeste, acessível a partir da Laguna Parón, e a crista nordeste, partindo do vale de Santa Cruz.

Wikimedia Commons/ Kkleinberg

A rota sudeste, considerada tecnicamente moderada, é realizada em cerca de cinco dias. Já a rota nordeste é um pouco mais longa, durando em média seis dias.

Reprodução/YouTube

Para quem busca apenas apreciar a natureza, a região ao redor do Artesonraju tem paisagens deslumbrantes, como a do Lago Parón.

Reprodução/TV Globo

Veja Mais