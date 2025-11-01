Aos 40 anos, Emirates mostra a evolução dos uniformes de sua tripulação

Os trajes são um reflexo da identidade cultural dos Emirados Árabes Unidos, sede da empresa, e da elegância que se tornou marca registrada do serviço a bordo da empresa.
Desde o início, as cores e os cortes escolhidos buscavam representar as paisagens e a herança do país árabe, ao mesmo tempo em que priorizavam o conforto e a durabilidade indispensáveis para jornadas longas. Veja a seguir os períodos que a empresa destacou em sua publicação!
1985 – O primeiro uniforme da Emirates, usado por apenas 80 tripulantes, refletia o espírito exuberante da década de 1980. Em tons de vermelho e dourado, o conjunto trazia jaquetas bege-areia que representavam as dunas do deserto.
Para as mulheres, a combinação incluía saia reta, blusa creme e o inconfundível chapéu vermelho adornado pelo logotipo árabe da companhia. Já os homens vestiam ternos cinzas com gravatas vermelhas, compondo um visual clássico e harmonioso.
1987 – Dois anos depois, a Emirates atualizou o figurino, introduzindo paletós bege trespassados com botões dourados e saias mais longas com pregas acentuadas. O chapéu vermelho com véu, já icônico, foi mantido, e os comissários continuaram com o traje anterior.
Nessa época, surgiu também o chamado “Safári de Verão”, um vestido leve criado para enfrentar as altas temperaturas da região. Na Primeira Classe, as tripulantes passaram a usar o tradicional thoub, vestido árabe utilizado para servir café e tâmaras, reforçando o vínculo com a cultura local.
1997 – Com o crescimento internacional da Emirates, o uniforme passou a ter um toque de alta costura. O estilista espanhol Paco Rabanne foi convidado para redesenhar as peças, incorporando linhas mais limpas e modernas. As comissárias ganharam jaquetas ajustadas com gola mandarim e blusas de tecido jacquard, enquanto os homens adotaram jaquetas azul-marinho combinadas com calças bege e sapatos marrons.
2008 – Com a chegada do Airbus A380 à sua frota, a Emirates apresentou um uniforme redesenhado por sua equipe interna em parceria com a marca britânica Simon Jersey. Mantendo as cores clássicas, o traje ganhou risca de giz e pregas que revelavam discretamente o vermelho característico da companhia. O chapéu foi redesenhado em formato de asa, com o logotipo aplicado lateralmente, enquanto os acessórios adotaram tons bordô.
2023 – A mais recente atualização priorizou o conforto sem abrir mão da sofisticação. As tripulantes passaram a contar com uma linha de 15 modelos de calçados de couro, produzidos na Espanha, que combinam estilo e ergonomia. Homens e mulheres podem escolher entre diferentes formatos e alturas, garantindo um caimento perfeito.
Bolsas e cintos de couro vermelho foram incorporados ao figurino, reforçando o vermelho como a cor-símbolo da marca e criando uma harmonia visual com as pregas das saias e outros acessórios.
Hoje, o uniforme é usado por cerca de 25 mil tripulantes que representam a Emirates em mais de 140 destinos ao redor do mundo.
Com sede em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, a Emirates é um dos maiores símbolos da aviação moderna e um exemplo de como uma companhia criada de forma modesta pode se transformar em uma potência global.
Fundada em 1985 com apoio da família real de Dubai, a empresa iniciou suas operações com apenas dois aviões alugados - um Airbus A300 e um Boeing 737 - e realizou seu primeiro voo em 25 de outubro daquele ano, ligando Dubai a Karachi, no Paquistão, e Mumbai, na Índia.
Nos anos seguintes, a companhia avançou rapidamente, ampliando sua malha aérea e consolidando Dubai como um dos mais importantes centros de conexão do mundo.
A Emirates foi pioneira em oferecer sistemas de entretenimento individual em todas as classes, suítes privativas na primeira classe e um padrão de hospitalidade inspirado na tradição árabe, que se tornou marca registrada da companhia.
O conforto a bordo, aliado ao serviço atento da tripulação, reforçou a imagem de luxo e excelência que a empresa sustenta até hoje.
Ao longo das décadas, a Emirates também se destacou por operar uma das frotas mais modernas e jovens do mundo, composta majoritariamente por aeronaves de grande porte e longo alcance, como o Boeing 777 e o Airbus A380 — este último transformado em um ícone da marca como maior avião de passageiros do mundo.
A empresa também possui uma divisão de transporte de carga, a Emirates SkyCargo, que reforça o papel da companhia no comércio internacional.
A empresa é uma das principais embaixadoras da imagem de Dubai como cidade global e inovadora, além de ser uma das marcas mais reconhecidas do planeta, presente em grandes eventos esportivos e culturais.
A Emirates é patrocinadora de grandes clubes de futebol da Europa, como Benfica, Lyon, Milan, Real Madrid e Arsenal. Com o clube inglês, a empresa tem acordo em que batiza o estádio em Londres.