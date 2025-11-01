Entretenimento

Regis Tadeu faz 65 anos: a trajetória do crítico musical ‘sem papas na língua’

O jornalista e crítico musical Regis Tadeu, conhecido por suas opiniões incisivas e polêmicas, completa 65 anos em 2 de novembro. O Flipar mostra a seguir a sua trajetória!

Por Lance
- Reprodução do X @RegissTadeu

Nascido em São Paulo em 1960, ele construiu uma carreira multifacetada como jornalista, crítico musical, locutor, baterista e youtuber, além de atuar diretamente como músico em bandas de rock.

Reprodução do X @RegissTadeu

Formado em odontologia pela Universidade Metodista de São Paulo em 1986, Tadeu chegou a trabalhar em consultório antes de migrar para o jornalismo especializado em música.

Reprodução do X @RegissTadeu

A sua entrada no jornalismo ocorreu em 2004 por convite da revista Cover Guitar. “O dono da revista precisava de alguém para fazer crítica musical e pensou em mim porque eu tinha uma considerável coleção de discos e, mesmo sem experiência, topei; a partir daí peguei gosto pela coisa”, declarou em uma entrevista em 2014.

Reprodução do X @RegissTadeu

Paralelamente à crítica, Regis mantém sua veia de músico. Atualmente, ele é baterista na banda de pós-punk Muzak.

Reprodução do Instagram @regis.tadeu

A banda - formada em São Paulo em 1984 sob influência de grupos como Killing Joke, Gang of Four e Echo e the Bunnymen - passou a contar com Regis como baterista em seu power-trio anos depois. Ele já passou por grupos como Subúrbio, Ness, Made in Brazil, Jacqueline e Chilli Sauce Trio.

Reprodução do Instagram @regis.tadeu

A sua participação na Muzak sempre gera repercussão e curiosidade de quem conhece seu estilo crítico. Em texto no seu site oficial, ele avisa: “Todo crítico é um músico frustrado”? Não posso responder por meus colegas de profissão, mas… Eu? Jamais!

Reprodução do Instagram @regis.tadeu

Na área da crítica musical, Regis já atuou como jurado em programas de televisão. Entre eles estão o Programa Raul Gil, no quadro Jovens Talentos Kids, no SBT, e no SuperPop, na RedeTV!.

- Reprodução do X @RegissTadeu

Ele também trabalhou como blogueiro e foi diretor de redação de diversas revistas especializadas: Cover Guitarra, Cover Baixo, Batera, Teclado e Áudio e Mosh.

Reprodução do X @RegissTadeu

Com o advento da mídia digital, Regis consolidou seu canal no Youtube onde publica vídeos com críticas diretas e afiadíssimas sobre músicos, estilos e indústria.

Reprodução do X @RegissTadeu

Ele já fez críticas contundentes a artistas de grande visibilidade, como Zé Vaqueiro. Em quadro do seu programa intitulado “Para que serve?”, ele detonou o artista do estilo piseiro: “Canta como se tivesse treze ostras na garganta”.

Youtube/Regis Tadeu

“Posso afirmar que foram as piores que já ouvi em toda a minha vida, são insuportáveis”, afirmou, referindo-se a uma série de canções de Zé Vaqueiro.

Reprodução/@zevaqueiro

Outro aspecto marcante de sua postura Ã© se posicionar como crÃ­tico independente. â??NÃ£o vou cobrar nada. VocÃª manda o material pra mim. Se eu gostar, talvez eu fale ou talvez escreva. Se eu nÃ£o gostar, talvez eu fale ou talvez eu escreva. Mas nÃ£o vou cobrar nadaâ?, afirmou em entrevista.

ReproduÃ§Ã£o do Instagram @regis.tadeu

Regis Tadeu costuma dar opiniões enfáticas. Ele já declarou a revista especializada em metal que bandas como Angra e Sepultura não têm obrigação de “ajudar” outras que buscam espaço na cena nacional, contrariando muitas narrativas de que grandes nomes deveriam levantar outros artistas ao seu redor.

Reprodução do Instagram @regis.tadeu

Em 2023, ele criticou com veemência a cantora Juliette, dizendo que “assassinou músicas da MPB”. Dói na alma ver Juliette assassinar canções do Caetano Veloso, Gilberto Gil, Alceu Valença, entre outros“, afirmou ele sobre a vencedora do BBB21.

Reprodução do Instagram @regis.tadeu

Em outras ocasiões, chamou a cantora Wanessa Camargo de “sem um pingo de talento” e suas músicas de “pavorosas”.

Reprodução do Instagram @regis.tadeu

Latino, JoÃ£o Gomes e Ludmilla sÃ£o outros nomes famosos que jÃ¡ foram alvos da lÃ­ngua ferina de Regis Tadeu.

ReproduÃ§Ã£o do Instagram @regis.tadeu

Em 2023, o Coldplay convidou o crÃ­tico para um show da turnÃª no Brasil apÃ³s Regis Tadeu declarar em seu canal no YouTube que detestava o grupo inglÃªs. Na ocasiÃ£o, o jornalista encontrou-se com o vocalista da banda, Chris Martin, e ele reafirmou sua opiniÃ£o.

ReproduÃ§Ã£o de VÃ­deo

'Eu estava no Youtube e esse vídeo surgiu. 'Eu detesto Coldplay'. Eu sei o que isso significa. Mas é tão importante, é algo que me faz feliz quando conheço alguém com uma opinião tão forte. E também me deixa feliz a liberdade de expressão', afirmou Martin.

Reprodução do X @concertleaks

Com 65 anos, Regis Tadeu segue ativo: ele produz conteúdo, críticas, apresenta programas de rádio como Lado Z e Rock Brazuca (na Rádio USP FM) e participa de atrações televisivas - como o programa Opinião Litoral na TV Cultura desde 2024.

Reprodução do Instagram @regis.tadeu

Veja Mais