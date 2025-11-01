Regis Tadeu faz 65 anos: a trajetória do crítico musical ‘sem papas na língua’

Nascido em São Paulo em 1960, ele construiu uma carreira multifacetada como jornalista, crítico musical, locutor, baterista e youtuber, além de atuar diretamente como músico em bandas de rock.
Formado em odontologia pela Universidade Metodista de São Paulo em 1986, Tadeu chegou a trabalhar em consultório antes de migrar para o jornalismo especializado em música.
A sua entrada no jornalismo ocorreu em 2004 por convite da revista Cover Guitar. “O dono da revista precisava de alguém para fazer crítica musical e pensou em mim porque eu tinha uma considerável coleção de discos e, mesmo sem experiência, topei; a partir daí peguei gosto pela coisa”, declarou em uma entrevista em 2014.
Paralelamente à crítica, Regis mantém sua veia de músico. Atualmente, ele é baterista na banda de pós-punk Muzak.
A banda - formada em São Paulo em 1984 sob influência de grupos como Killing Joke, Gang of Four e Echo e the Bunnymen - passou a contar com Regis como baterista em seu power-trio anos depois. Ele já passou por grupos como Subúrbio, Ness, Made in Brazil, Jacqueline e Chilli Sauce Trio.
A sua participação na Muzak sempre gera repercussão e curiosidade de quem conhece seu estilo crítico. Em texto no seu site oficial, ele avisa: “Todo crítico é um músico frustrado”? Não posso responder por meus colegas de profissão, mas… Eu? Jamais!
Na área da crítica musical, Regis já atuou como jurado em programas de televisão. Entre eles estão o Programa Raul Gil, no quadro Jovens Talentos Kids, no SBT, e no SuperPop, na RedeTV!.
Ele também trabalhou como blogueiro e foi diretor de redação de diversas revistas especializadas: Cover Guitarra, Cover Baixo, Batera, Teclado e Áudio e Mosh.
Com o advento da mídia digital, Regis consolidou seu canal no Youtube onde publica vídeos com críticas diretas e afiadíssimas sobre músicos, estilos e indústria.
Ele já fez críticas contundentes a artistas de grande visibilidade, como Zé Vaqueiro. Em quadro do seu programa intitulado “Para que serve?”, ele detonou o artista do estilo piseiro: “Canta como se tivesse treze ostras na garganta”.
“Posso afirmar que foram as piores que já ouvi em toda a minha vida, são insuportáveis”, afirmou, referindo-se a uma série de canções de Zé Vaqueiro.
Outro aspecto marcante de sua postura Ã© se posicionar como crÃtico independente. â??NÃ£o vou cobrar nada. VocÃª manda o material pra mim. Se eu gostar, talvez eu fale ou talvez escreva. Se eu nÃ£o gostar, talvez eu fale ou talvez eu escreva. Mas nÃ£o vou cobrar nadaâ?, afirmou em entrevista.
Regis Tadeu costuma dar opiniões enfáticas. Ele já declarou a revista especializada em metal que bandas como Angra e Sepultura não têm obrigação de “ajudar” outras que buscam espaço na cena nacional, contrariando muitas narrativas de que grandes nomes deveriam levantar outros artistas ao seu redor.
Em 2023, ele criticou com veemência a cantora Juliette, dizendo que “assassinou músicas da MPB”. Dói na alma ver Juliette assassinar canções do Caetano Veloso, Gilberto Gil, Alceu Valença, entre outros“, afirmou ele sobre a vencedora do BBB21.
Em outras ocasiões, chamou a cantora Wanessa Camargo de “sem um pingo de talento” e suas músicas de “pavorosas”.
Latino, JoÃ£o Gomes e Ludmilla sÃ£o outros nomes famosos que jÃ¡ foram alvos da lÃngua ferina de Regis Tadeu.
Em 2023, o Coldplay convidou o crÃtico para um show da turnÃª no Brasil apÃ³s Regis Tadeu declarar em seu canal no YouTube que detestava o grupo inglÃªs. Na ocasiÃ£o, o jornalista encontrou-se com o vocalista da banda, Chris Martin, e ele reafirmou sua opiniÃ£o.
'Eu estava no Youtube e esse vídeo surgiu. 'Eu detesto Coldplay'. Eu sei o que isso significa. Mas é tão importante, é algo que me faz feliz quando conheço alguém com uma opinião tão forte. E também me deixa feliz a liberdade de expressão', afirmou Martin.
Com 65 anos, Regis Tadeu segue ativo: ele produz conteúdo, críticas, apresenta programas de rádio como Lado Z e Rock Brazuca (na Rádio USP FM) e participa de atrações televisivas - como o programa Opinião Litoral na TV Cultura desde 2024.