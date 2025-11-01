Notícias Réveillon na maior praia do mundo deve atrair 200 mil pessoas no RS Com 254 quilômetros de faixa de areia, a Praia do Cassino, localizada em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, é reconhecida pelo Guinness como a maior praia do mundo extensão contínua. Em 2025, a praia — se estende dos Molhes da Barra até o arroio Chuí, na fronteira com o Uruguai — espera 200 mil pessoas no Réveillon. Por Lance

