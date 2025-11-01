Réveillon na maior praia do mundo deve atrair 200 mil pessoas no RS

Considerada o balneário marítimo mais antigo do Brasil, desde 1890, o Cassino é um dos destinos mais procurados pelos gaúchos no verão. A praia oferece estrutura turística, eventos culturais e paisagens deslumbrantes que encantam. A Prefeitura, aliás, confirmou que o a festa da virada de ano terá queima de fogos silenciosa, respeitando animais e meio ambiente.
Com a expectativa de reunir 200 mil pessoas — quase quatro vezes a população local estimada em 55 mil habitantes —, a Praia do Cassino promete um Réveillon inesquecível, marcado por emoção e consciência ambiental.
O Brasil, aliás, está no topo da lista das maiores praias do mundo em extensão territorial. Além da Praia do Cassino, veja quais outras espalhadas pelos diversos continentes compõem esse ranking.
2ª Ninety Mile - Austrália - 151 quilômetros
Localizada na costa sudeste de Victoria, a cerca de 260 quilômetros de Melbourne, a 90 Mile é considerada uma das maiores praias panorâmicas, mais naturais e intocadas do mundo. Praticantes de mergulho gostam da região, onde também há uma parque nacional, que zela pela preservação da flora nas áreas de mata e da vasta fauna marinha.
3ª Cox's Bazar - Bangladesh - Índia - 120 quilômetros
A praia Cox's Bazar, em Bangladesh, conta com um porto de pesca e ultrapassa os limites da cidade de mesmo nome. Além de ser um destino popular entre os turistas locais, ela também desperta o interesse do público estrangeiro na alta temporada.
4ª Fraser Island - Queensland - Austrália - 120 quilômetros
Fica na ilha Fraser — a maior ilha de areia do mundo — e é um dos destinos turísticos mais famosos da costa leste da Austrália, sendo muito procurado para campismo e ecoturismo. Na praia há várias dunas. A área também atrai pelos naufrágios e pelas florestas da região.
5ª Padre Island Beach - Texas - Estados Unidos - 110 quilômetros
A Island Beach está localizada na costa de Padre Island, que é a maior das ilhas de barreiras do Texas e a mais longa dos Estados Unidos. A praia se destaca por sua areia branca e por ser o berço de diversas espécies de tartarugas marinhas.
6ª Grand Strand - Carolina do Sul - Estados Unidos - 100 quilômetros
Grand Strand é um longo trecho de praias que se estendem de Little River até Georgetown. O local atrai mais de 10 milhões de turistas todo ano e conta com diversas opções para lazer, e hospedagem, além da prática do surf e do golfe.
7ª Novillero - Nayarit - México - 90 quilômetros
É a maior praia do México e o destino de muitos surfistas. Além disso, chama a atenção por ser baixa, com a possibilidade de caminhar até 100 metros mar adentro. Novillero também se caracteriza por ter areia muito fina e águas tranquilas o ano todo.
8ª Ibeno Beach - Nigéria - 90 quilômetros
A praia Ibeno tem a maior faixa de areia da África Ocidental. Além da sua característica areia fina e branca natural, Ibeno conta com belos recifes de corais e oferece um ambiente propício para esportes aquáticos.
9ª Ninety Mile - North Island - Nova Zelândia - 88 quilômetros
Localizada na Ilha Norte, na Nova Zelândia, a praia conta com dunas de areia que são famosas entre os praticantes de bodyboarding. Além disso, pessoas com carros que têm tração nas quatro rodas também costumam visitar o local.
A Sunshine Coast conta com praias de areia branca e uma área com mata que é destino de quem gosta de trilhas e tem vontade de ver de perto animais nativos, como coalas, cangurus e lagartos. Procurada também por quem gosta de mergulho e curte ver golfinhos.