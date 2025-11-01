Notícias

Réveillon na maior praia do mundo deve atrair 200 mil pessoas no RS

Com 254 quilômetros de faixa de areia, a Praia do Cassino, localizada em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, é reconhecida pelo Guinness como a maior praia do mundo extensão contínua. Em 2025, a praia — se estende dos Molhes da Barra até o arroio Chuí, na fronteira com o Uruguai — espera 200 mil pessoas no Réveillon.

Por Lance
Reprodução de vídeo Youtube Luis Silva

Considerada o balneário marítimo mais antigo do Brasil, desde 1890, o Cassino é um dos destinos mais procurados pelos gaúchos no verão. A praia oferece estrutura turística, eventos culturais e paisagens deslumbrantes que encantam. A Prefeitura, aliás, confirmou que o a festa da virada de ano terá queima de fogos silenciosa, respeitando animais e meio ambiente.

Mauren da Silva Rodrigues - wikimedia commons

Com a expectativa de reunir 200 mil pessoas — quase quatro vezes a população local estimada em 55 mil habitantes —, a Praia do Cassino promete um Réveillon inesquecível, marcado por emoção e consciência ambiental.

Divulgação

O Brasil, aliás, está no topo da lista das maiores praias do mundo em extensão territorial. Além da Praia do Cassino, veja quais outras espalhadas pelos diversos continentes compõem esse ranking.

Shakylsles wikimedia commons

2ª Ninety Mile - Austrália - 151 quilômetros

Canal YouTube Sid Travlog

Localizada na costa sudeste de Victoria, a cerca de 260 quilômetros de Melbourne, a 90 Mile é considerada uma das maiores praias panorâmicas, mais naturais e intocadas do mundo. Praticantes de mergulho gostam da região, onde também há uma parque nacional, que zela pela preservação da flora nas áreas de mata e da vasta fauna marinha.

Canal YouTube Sid Travlog

3ª Cox's Bazar - Bangladesh - Índia - 120 quilômetros

Leemon2010 wikimedia commons

A praia Cox's Bazar, em Bangladesh, conta com um porto de pesca e ultrapassa os limites da cidade de mesmo nome. Além de ser um destino popular entre os turistas locais, ela também desperta o interesse do público estrangeiro na alta temporada.

Mehediabedin wikimedia commons

4ª Fraser Island - Queensland - Austrália - 120 quilômetros

Havardtl wikimedia commons

Fica na ilha Fraser — a maior ilha de areia do mundo — e é um dos destinos turísticos mais famosos da costa leste da Austrália, sendo muito procurado para campismo e ecoturismo. Na praia há várias dunas. A área também atrai pelos naufrágios e pelas florestas da região.

Garry Burns wikimedia commons

5ª Padre Island Beach - Texas - Estados Unidos - 110 quilômetros

William L Farr wikimedia commons

A Island Beach está localizada na costa de Padre Island, que é a maior das ilhas de barreiras do Texas e a mais longa dos Estados Unidos. A praia se destaca por sua areia branca e por ser o berço de diversas espécies de tartarugas marinhas.

Reprodução de vídeo Pedra South Island Youtube

6ª Grand Strand - Carolina do Sul - Estados Unidos - 100 quilômetros

Melikamp - wikimedia commons

Grand Strand é um longo trecho de praias que se estendem de Little River até Georgetown. O local atrai mais de 10 milhões de turistas todo ano e conta com diversas opções para lazer, e hospedagem, além da prática do surf e do golfe.

Loadmaster (David R. Tribble) wikimedia commons

7ª Novillero - Nayarit - México - 90 quilômetros

Christian Frausto Bernal FlickR

É a maior praia do México e o destino de muitos surfistas. Além disso, chama a atenção por ser baixa, com a possibilidade de caminhar até 100 metros mar adentro. Novillero também se caracteriza por ter areia muito fina e águas tranquilas o ano todo.

Reprodução Facebook

8ª Ibeno Beach - Nigéria - 90 quilômetros

Reprodução de vídeo Youtube Ou Travel and Tour

A praia Ibeno tem a maior faixa de areia da África Ocidental. Além da sua característica areia fina e branca natural, Ibeno conta com belos recifes de corais e oferece um ambiente propício para esportes aquáticos.

Reprodução de vídeo Youtube Ou Travel and Tour

9ª Ninety Mile - North Island - Nova Zelândia - 88 quilômetros

Reprodução de vídeo YouTube The Style Young

Localizada na Ilha Norte, na Nova Zelândia, a praia conta com dunas de areia que são famosas entre os praticantes de bodyboarding. Além disso, pessoas com carros que têm tração nas quatro rodas também costumam visitar o local.

Reprodução de vídeo YouTube The Style Young

10Âª Sunshine Coast - AustrÃ¡lia - 65 quilÃŽmetros

Vanderven wikimedia commons

A Sunshine Coast conta com praias de areia branca e uma área com mata que é destino de quem gosta de trilhas e tem vontade de ver de perto animais nativos, como coalas, cangurus e lagartos. Procurada também por quem gosta de mergulho e curte ver golfinhos.

CrazyBirdLady63 wikimedia commons

Veja Mais