Celebridades e TV Priscila Fantin engordou 20 quilos e achou que era depressão; entenda o que aconteceu Em uma entrevista recente à revista Glamour, a atriz Priscila Fantin — conhecida por sua atuação em 'Alma Gêmea' — revelou estar no climatério, fase de transição para a menopausa. Por Lance

Reprodução/Instagram