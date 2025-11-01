Celebridades e TV Em meio a tratamento contra doença, Val Marchiori festeja aniversário dos filhos gêmeos Val Marchiori celebrou os 20 anos dos filhos gêmeos, Eike e Victor, em uma reunião reservada com a família em 24/10/2025. Ambos são fruto do antigo relacionamento da socialite com Evaldo Ulinski. Emocionada, ela relembrou que os criou sozinha: “Fui pai e mãe, e que orgulho tenho disso”. Por Lance

André Giorgi/Divulgação