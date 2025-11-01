Cartazes e placas expõem o bom humor do brasileiro

O dono da plantação deixou um bilhete na bananeira: '“Sr Ladrão de Banana, por favor deixe este cacho para mim, você levou dois grandes. Deixa este, pô. Obrigado”.
Mensagens divertidas como essa fazem rir e se espalham pelo país. Muitos comerciantes ou donos de terrenos/casas colocam avisos que provocam boas gargalhadas.
Aqui, a vítima pede que o ladrão venda o produto para ela mesma: baratinho, claro. E pede que ao menos a faixa do aviso não seja levada!
Esse aí prefere convidar o ladrão para uma 'inspeção' durante o expediente. Tem nada aqui não, vá para outro lugar'
Mas nem todos encaram os invasores com bom humor. Essa placa é de alguém disposto a 'tudo' contra quem se atrever a fazer o que não deve. Opa!
Aqui tem mais um bem nervoso: 'Proibido tocar nos ninhos de pássaros. Sujeito a paulada'.
Aproveitamos para mostrar placas de outros tipos de aviso pelo Brasil. Algumas tem avisos pitorescos, outras são ameaçadoras. Mas todas acabam provocando risos em quem passa.
Aqui, a parada é curta e grossa: 'Proibido jogar lixo. Sujeito a tiro!'
'Proibido jogar lixo. Sujeito a tijolada' - Melhor não arriscar, não é mesmo?
Esse aí criou serviço tabelado para quem pula o muro...Mas o bar também não é nada fiel!
Essa academia é só para quem tem autoestima elevada...
O solitário aí é do tipo sincero... Pobre, feio e doido pra se juntar com alguém. Quem se habilita?
Esse aí é do tipo sincerão... Agora é só escolher...
Só entra no bar quem tá com muita disposição para o copo! Se ficar bêbado, melhor ainda!
Esses aí devem ter saído do Bar do Jair...
Alguém explica a diferença entre bichos e animais?
Inferno? Os pais têm que passar longe dessa prateleira...
Existe algum outro tipo de gelo sem ser o gelado?
Peraí...Não bastaria dizer 'todos os dias'?
Consultoria sobre discos voadores. O que será que ensinam?
Os medrosos entraram explicitamente na lista da não recomendação.. Mas podiam ser mais elegantes..
É frango ou é boi? Decida-se.
Frango tem orelha? Mostra aÃ...
Ué, coelho tem pena e bota ovo?
Hã? Tem algum outro jeito de pintar uma casa que não seja NA CASA?
É pra ninguém ter acesso.. Melhor pagar.
Quem vai beber água de COCÔ?
Epa!
'Vendo este terreno e outros melhores que esse' - Quem vai querer esse aí?
Separando as sílabas para deixar BEM CLARO: não estacione.
Ameaças explícitas e a advertência: 'Falta de aviso não foi!' - Como diz o cartaz, é bom evitar problemas.
'Não permitimos qualquer tipo de agarramento, falar palavrão, bate-boca...Ambiente familiar' - Portanto, comportem-se!
Cadê o saquinho pra coleta do cocô?
'Proibido dançar com faca' - Que ambiente é esse?
'Se nÃ£o tem pontaria, mija sentado! Grato...' - Ã? uma opÃ§Ã£o!
'Não emprestamos fósforo. Sustente seu vício' - Um incentivo contra o fumo. Nem adianta pedir
Mentira liberada no fim de semana.