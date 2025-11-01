Pontes ecológicas garantem segurança de macacos raros da Amazônia

Sete passarelas verdes conectam trechos de floresta cortados por ruas da cidade. Macacos como o sagui-de-mão-dourada usam as pontes para cruzar com segurança. O projeto, assim, virou modelo de conservação urbana na Amazônia.
A cada mês, Maelle Lima sobe num outdoor para divulgar o número de travessias de macacos. As pontes ecológicas ajudam a preservar espécies ameaçadas e reduzir acidentes. Alta Floresta mostra que cidade e natureza podem coexistir com criatividade.
O avanço de urbanização em áreas de mata expôe os animais silvestres ao risco de atropelamento nas rodovias. Por isso, medidas como as de Alta Floresta (MT) e outras estão sendo implantadas para prevenir acidentes.
Diversas estradas no Brasil vêm recebendo as chamadas 'passagens de fauna'. São pistas que ligam um lado ao outro da rodovia, por cima ou por baixo, para que os bichos andem por ali, sem atravessar a pista. Com isso, protegem os animais - e também os motoristas, já que acidentes expõem todos ao risco.
A malha rodoviária brasileira tem mais de 90 mil quilômetros. Cerca de 500 ‘passagens de fauna’ foram construídas em pouco mais de 5 mil quilômetros, nos últimos quatro anos. Trata-se de um avanço ainda pequeno, correspondendo a apenas 6% das estradas brasileiras.
A coordenadoria de Meio Ambiente do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) explica a escolha dos locais: “Onde nós temos maior parte de vegetação preservada, há uma presença de fauna silvestre. Ali a gente deve ter mais dispositivos desses”
Trinta passagens subterrâneas são fiscalizadas por um sistema de câmeras 24 horas por dia. E mais de 6 mil animais silvestres foram flagrados usando esses caminhos em pouco mais de um ano, o que demonstra a eficácia do sistema.
Entre os animais filmados, estão antas, veados catingueiros e raposinhas do campo (foto), uma espécie que está ameaçada de extinção.
Já foram também capturadas imagens de uma família de onças pardas usando as ‘passagens de faunas’ para passar de um lado ao outro.
Uma concessionária administradora de uma das rodovias divulgou que, em um ano e meio, o número de acidentes envolvendo animais silvestres caiu em 86%.
A concessionária destacou que as passagens de fauna também favorecem os motoristas: “Você imagina um usuário que está trafegando na rodovia a 110 quilômetros por hora e colide com uma anta. além de todo o ganho ambiental, o usuário trafega com mais segurança, com menor probabilidade de acabar se envolvendo em um acidente'
Nas estradas que passam por parques ecológicos, a melhor opção são caminhos suspensos sobre as rodovias. Espécies de pontes especialmente criadas para animais. Nesses casos, macacos e esquilos, além de outras espécies, caminham pela pista que passa sobre as estradas e chegam até o outro lado em segurança.
Nas estradas que passam por parques ecolÃ³gicos, a melhor opÃ§Ã£o sÃ£o caminhos suspensos sobre as rodovias. EspÃ©cies de pontes especialmente criadas para animais. Uma alternativa Ã© um tipo de cerca guia, um sistema de barragem composto por material sustentÃ¡vel, destinado a animais menores, como tartarugas, lagartos e pequenos mamÃferos.
Há também as barreiras eletrônicas, normalmente aplicadas em regiões marcadas pela conclusão de cercamentos. Esse mecanismo funciona graças à energia solar e apresenta resistência à passagem de veículos pesados.
Ao longo de trechos de estrada com presença de animais, é importante haver sinalização informando aos motoristas sobre o risco de acidentes. E o ideal é reduzir a velocidade e ter bastante atenção.
As passagens de fauna ajudam na proteção, inclusive, de animais que são dispersores de sementes e frutos como, por exemplo, os quatis (foto), essenciais para a conservação da floresta.
Do alto chega a ser curioso como uma passagem sobre uma rodovia pode ser, na verdade, uma extensão da floresta, repleta de verde e pronta para ser percorrida pelos animais silvestres.
Assim, espera-se que as passagens de fauna se espalhem por todo o país, dentro de um compromisso de preservação ambiental e de segurança para todos.