Esporte Subida na corda, cabo de guerra…disputas ‘curiosas’ que já foram modalidades olímpicas A programação dos Jogos Olímpicos muda a cada edição, com algumas modalidades entrando e outras saindo. Na história, esportes que são populares apenas em determinadas regiões ou que nem existem mais já estiveram no cardápio do evento. Confira a seguir! Por Lance

Divulgação