Designer e Adidas se desculpam após lançamento de sandália causar polêmica; entenda

O lançamento de um modelo de sandália da marca Adidas Originals foi motivo de polêmica no México.

Jan Zinnbauer/Unsplash

São as chamadas 'Oaxaca Slip-On', criadas pelo designer norte-americano Willy Chavarria.

Reprodução/Instagram @willychavarrianovayork

O calçado recebeu acusações de apropriação cultural por reproduzirem o design tradicional dos huaraches, feitos por artesãos indígenas do México.

Wikimedia Commons/ Huaracheblog

Apropriação cultural pode ser definida como o uso de elementos de uma cultura por membros de outra, geralmente dominante, sem reconhecimento ou respeito pelo contexto original.

Wikimedia Commons/AlejandroLinaresGarcia

A crítica foi liderada pela presidente do México, Claudia Sheinbaum, que condenou a 'apropriação de ideias de comunidades indígenas'.

flickr Secretaría de Cultura Ciudad de México

Tanto Chavarria quanto a Adidas emitiram comunicados reconhecendo o erro, pedindo desculpas por não terem colaborado com as comunidades de Oaxaca.

Pexels/????&???????? ?

'A intenção sempre foi homenagear o poderoso espírito cultural e artístico de Oaxaca e suas comunidades criativas, um lugar cuja beleza e resistência me inspiraram', disse o designer.

Wikimedia Commons/ Steven Biccard

'Isso fica aquém do respeito e da abordagem colaborativa que Oaxaca, a comunidade zapoteca de Villa Hidalgo Yalálag e seu povo merecem', acrescentou Chavarria.

Reprodução/Instagram @willychavarrianewyork

A Adidas removeu as imagens promocionais do produto de suas redes sociais e se comprometeu a promover em um diálogo com as autoridades mexicanas e as comunidades afetadas.

Reprodução/X SneakerNews

'Oferecemos um pedido público de desculpas e reafirmamos nosso compromisso de colaborar com Yalálag em um diálogo respeitoso que honre seu legado cultural', comunicou a empresa.

Christian Wiediger/Unsplash

As sandálias foram produzidas na China sem qualquer envolvimento das comunidades indígenas, responsáveis pelo desenho original.

Divulgação/Adidas Originals

Assim como as sandálias huaraches de Oaxaca, existem diversos outros calçados típicos de lugares ou povos no mundo, muitos dos quais carregam séculos de história. Veja exemplos!

Montagem/Wikimedia Commons/Pixabay

Geta (Japão): Os geta são tamancos de madeira com base elevada para manter os pés e as roupas longe da umidade e da sujeira das ruas. São usados tradicionalmente com quimonos.

Miguel Á. Padriñán/Pixabay

Opanak (Bálcãs): Sapatos tradicionais dos países dos Bálcãs (Sérvia, Croácia, Macedônia), feitos de couro e com a ponta enrolada. Feitos à mão, eram muito usados por camponeses.

Wikimedia Commons/BrankaVV

Mocassins (Povos indígenas da América do Norte): Criados por diversas tribos indígenas, os mocassins eram feitos de couro macio e decorados com miçangas.

Wikimedia Commons/Daderot

Babouche (Marrocos e Norte da África): Sandálias de couro decorada e com ponta alongada, muito usadas em mercados e casas tradicionais do Marrocos. Tornaram-se ícones da cultura islâmica na região.

khadija el basri/Pixabay

Espadrilles ou Alpargatas (Espanha e América Latina): Originalmente da Catalunha e do País Basco, são feitas com solado de corda e tecido natural. Foram incorporadas em vários países da América Latina, como Argentina e Brasil.

Wikimedia Commons/Museum Rotterdam

Padukas (Índia): Sandálias de madeira consideradas o calçado indiano mais antigo, muitas vezes associado a práticas religiosas. São símbolos de simplicidade espiritual e aparecem em textos sagrados hindus.

Wikimedia Commons/Daderot

Valenki (Rússia): Botas tradicionais feitas de feltro de lã, usadas para suportar os invernos rigorosos da Rússia.

Flickr - akk_rus

