Cientistas descobrem pegadas de 90 mil anos de seres humanos na África

Pesquisadores da Universidade do Sul da Bretanha da França descobriram pegadas humanas que, conforme análises no local, foram deixadas há cerca de 90 mil anos no Marrocos. O periódico Scientific Reports divulgou o caso.

M. Sedrati et al, Scientific Reports, 2024 (CC BY 4.0)

Segundo os arqueólogos, essas marcas de pés estão entre as mais antigas já identificadas em todo o mundo.

M. Sedrati et al, Scientific Reports, 2024 (CC BY 4.0)

Além de ser um país com riqueza arqueológica, o Marrocos tem muitos outros atrativos nos seus 710 mil km².

M. Sedrati et al, Scientific Reports, 2024 (CC BY 4.0)

O Marrocos não é um destino tão comum para os brasileiros como países da América ou da Europa. Mas é um belo país, que tem atrações espetaculares para os turistas. Veja, então, alguns dos principais atrativos.

ElectricActions1983 - Flickr

Crocoparc - A entrada já revela o que espera os turistas. O parque fica em Agadir e é repleto de crocodilos. Este animal foi venerado como divindade no Antigo Egito. E é muito comum no continente africano.

Instagram @crocoparcagadir

O zoológico foi inaugurado em 2015 e tem 325 crocodilos do Nilo, além de tartarugas gigantes, cobras gigantes e iguanas.

Veronik80000 - Wikimédia Commons

Montanhas Atlas - Ficam na Cordilheira dos Atlas. É uma cadeia que se estende por 2.400 km no Marrocos, Argélia e Tunísia.

orientalizing - Flickr

O Alto Atlas é o mais elevado monte do Marrocos, com 4.167m. Na região, os turistas veem cascatas e fazem caminhadas.

Bjørn Christian Tørrissen - Wikimédia Commons

Souk El Had de Agadir - É o mercado central da cidade de Agadir, que fica a 547 km da capital Rabat.

SHERWOOD - Flickr

Radiaouadie - WikimÃ©dia Commons

Mesquita Hassan II - Outra atração no Marrocos, por ser país árabe, é a tradição das belas mesquitas. A Hassan II é a segunda maior mesquita do mundo, foi inaugurada em 1993 e tem um minarete de 200m de altura. Fica em Casablanca.

Jorge Mertens - Flickr

Casablanca, por sinal, é a maior cidade do Marrocos com 3,8 milhões de habitantes. E também é a mais famosa por causa do cinema.

Daniel Skoog - Flickr

Casablanca ganhou enorme projeção mundial a partir do filme estrelado por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, em 1943, 'Casablanca', que faturou 8 Oscars.

le0pard13 - Flickr

Praça Djemaa el-Fna – É a principal e mais célebre praça de Marrakech. Fica na parte histórica da cidade e é Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade.

Lviatour - Wikimédia Commons

Torre Hassan - Construída em 1184, tem 44m de altura e fica na capital Rabat. Faz parte da Mesquita de Hassan. Erguida para ser seu minarete.

Enrique Waizel - Flickr

Mausoléu de Mohamed V - Fica no lado oposto à Torre de Hassan, na Esplanada de Rabat. É considerado uma obra-prima da arquitetura marroquina.

Domínio Público - Wikimédia Commons

O mausoléu tem os túmulos do Reii Hassan e de seus dois filhos: Hassan II e Mulai.

Rux Spain - Wikimédia Commons

Jardim Majorelle - É um jardim botânico no Centro de Marrakech, inspirado nos jardins islâmicos .

Kafka1 - Wikimédia Commons

Tem três mil espécies de plantas. Foi inaugurado em 1931 por Jacques Majorelle, um artista plástico francês que deu o nome ao parque.

Midtones Photography - Flickr

Medina de Tanger - As medinas são cidades antigas do mundo árabe. E esta, de Tanger, é considerada um tesouro da arquitetura marroquina.

Youtube Canal Nature & Culture

