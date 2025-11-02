Galeria Construído em ilha artificial, hotel ‘7 estrelas’ desfila ousadia e exclusividade Erguido em uma ilha artificial, o autoproclamado hotel 7 estrelas Burj Al Arab é símbolo máximo de luxo, engenharia ousada e identidade nacional dos Emirados Árabes Unidos. Trata-se de uma declaração arquitetônica de poder, luxo e ambição nacional, projetado para posicionar Dubai como capital global da inovação urbana. Por Lance

reprodução /tripadiviser